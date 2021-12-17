اعتمد هذا الجدول لصيانة سيارتك

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 17 ديسمبر 2021, 12:27 مساء
لكل قطعة من أجزاء السيارة يوجد جدول صيانة على أساس المسافة المقطوعة أو الفترة الزمنية (الإنترنت)

معرفة جدول متابعة صيانة السيارات أمر ضروري، فلكل قطعة من أجزاء السيارة يوجد جدول صيانة على أساس المسافة المقطوعة أو الفترة الزمنية، وفق «درايف يلا».

وفي أغلب أنواع السيارات تكون كالتالي:

أولا، من مسافة 3 آلاف إلي 5 آلاف كيلومتر ينصح بتغيير:
1- الفلتر الخاص بالزيت: يساعد ذلك على الحفاظ على أجزاء محرك السيارة من التلف، زيادة العمر الافتراضي للمحرك، ويفضل أن يتغير كل 6000-9000 كيلومتر أو كل 4 شهور.
2- الفلتر الخاص بالهواء: ينصح بتغييره عند وصوله لمسافة 25000 كيلومتر.
3- الفلتر الخاص بالبنزين.
4- شمعات الاحتراق ما يسمى بـ البوجيهات.
5- الأقمشة الأمامية للفرامل ما يسمى بالمكابح.

ثانيًا، من مسافة 60 ألف كيلومتر إلى أكثر:
عند الوصول إلى هذه المسافة بسيارتك، ينصح بتغيير بعض القطع في المحرك لتجنب تعرض السيارة إلى أي عطل ومن بينها:
1- سير التيمن.
2- سير المكينة.
3- تغيير الزيت بعلبة التروس أو الفتيس.
4- تغيير الفحمات الخاصة بالفرامل (الطاقم الخلفي والأمامي).
5- تغيير الديسك الخاص بالفرامل.
6- تغيير الإطارات الأربع إذا استدعى الأمر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رئيس بلدية برازيلي يسوي خلافه مع أحد معارضيه على حلبة مصارعة
منوعات
5 مدربين في مهب رياح التغيير بالدوري الممتاز
رياضة محلية
الليرة التركية تهوي إلى أدنى مستوى على الإطلاق مع خفض جديد للفائدة
اقتصاد
توصية أميركية باستخدام «فايزر» و«موديرنا» بدلا من «جونسون آند جونسون»
دولى
مجموعة السبع: «أوميكرون» أكبر خطر صحي راهن في العالم
دولى
في العدد 317: شبح التأجيل يهدد الانتخابات.. ومواجهة «كورونا» بالجرعة الثالثة
ليبيا
«أسوشيتد برس» ترسم صورة غامضة للانتخابات الليبية.. وتتنبأ بالفوضى
ليبيا
في مباراة شهدت 9 أهداف.. «الأخضر» يعزز موقعه في وصافة الدوري الممتاز
رياضة محلية
انتهت عبر «WTV».. مباراة «التحدي 1 - 1 الصداقة» في الدوري الليبي
رياضة محلية
رسميا.. 5 إصابات جديدة بـ«كورونا» تضرب صفوف ريال مدريد
رياضة عالمية
صور أقوى من السلاح.. الوجه الآخر لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
دولى
قرار حكومي يهدد بإيقاف مباريات الدوري الفرنسي نهائيا
رياضة عالمية
«فاو»: الجوع يتفاقم في العالم العربي
عربى
عضو مفوضية الانتخابات أبوبكر مردة: إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر «أصبح غير ممكن»
ليبيا
(فيديو) انتهت عبر «WTV».. مباراة «خليج سرت 3 - 6 الأخضر» في الدوري الليبي
رياضة محلية
(باش تُنفخ النار يا…..)
وجهات نظر
الغنوشي يعلق على قرارات الرئيس التونسي
عربى
«فتلوكه»!!
وجهات نظر
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هذه الأعشاب تمد جسمك بالمغنيسيوم