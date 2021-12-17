اعتمد هذا الجدول لصيانة سيارتك

لكل قطعة من أجزاء السيارة يوجد جدول صيانة على أساس المسافة المقطوعة أو الفترة الزمنية (الإنترنت)

معرفة جدول متابعة صيانة السيارات أمر ضروري، فلكل قطعة من أجزاء السيارة يوجد جدول صيانة على أساس المسافة المقطوعة أو الفترة الزمنية، وفق «درايف يلا».

وفي أغلب أنواع السيارات تكون كالتالي:

أولا، من مسافة 3 آلاف إلي 5 آلاف كيلومتر ينصح بتغيير:

1- الفلتر الخاص بالزيت: يساعد ذلك على الحفاظ على أجزاء محرك السيارة من التلف، زيادة العمر الافتراضي للمحرك، ويفضل أن يتغير كل 6000-9000 كيلومتر أو كل 4 شهور.

2- الفلتر الخاص بالهواء: ينصح بتغييره عند وصوله لمسافة 25000 كيلومتر.

3- الفلتر الخاص بالبنزين.

4- شمعات الاحتراق ما يسمى بـ البوجيهات.

5- الأقمشة الأمامية للفرامل ما يسمى بالمكابح.

ثانيًا، من مسافة 60 ألف كيلومتر إلى أكثر:

عند الوصول إلى هذه المسافة بسيارتك، ينصح بتغيير بعض القطع في المحرك لتجنب تعرض السيارة إلى أي عطل ومن بينها:

1- سير التيمن.

2- سير المكينة.

3- تغيير الزيت بعلبة التروس أو الفتيس.

4- تغيير الفحمات الخاصة بالفرامل (الطاقم الخلفي والأمامي).

5- تغيير الديسك الخاص بالفرامل.

6- تغيير الإطارات الأربع إذا استدعى الأمر.