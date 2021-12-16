بالفيديو: سيارة صينية جديدة تنافس «Hilux» قريبا

حصلت هذه السيارة على قمرة مجهزة بصفين من المقاعد التي تتسع لخمسة ركاب (أرشيفية: الإنترنت)

تعاونت شركة «Dongfeng» الصينية مع شركة «نيسان» على تطوير سيارة بيك آب جديدة ستشكل منافسة قوية لمركبات Hilux الشهيرة من «تويوتا».

وتأتي مركبات Dongfeng Rich 6 الجديدة بهياكل بطول 5 أمتار و29 سنتيمترًا، بعرض 185 سنتيمترًا وارتفاع 181 سنتيمترًا، والمسافة بين محوري العجلات فيها 315 سنتيمترًا، كما يمكنها اجتياز أصعب الطرق بفضل عجلاتها الكبيرة ومنظومات الدفع الرباعي وهياكلها التي ترتفع عن الأرض بمقدار 215 مللميترا، وفق «روسيا اليوم».

وحصلت هذه السيارة على قمرة مجهزة بصفين من المقاعد التي تتسع لخمسة ركاب، وأنظمة لتدفئة وتبريد المقاعد، وواجهة قيادة مزودة بأنظمة مولتيميديا متطورة وشاشة لمسية قادرة على الاتصال لاسلكيًا بالهواتف والأجهزة الذكية.

كما زودتها Dongfeng بنظام لمنع الانزلاق على المنحدرات والمعطفات، ونظام تثبيت السرعة أثناء السفر، وأنظمة ABS للمكابح، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية، ومصابيح متطورة تعمل بتقنيات LED.

وستطرحها في العديد من البلدان مثل روسيا والبرازيل وأوكرانيا وبلدان الشرق الأوسط بمحركات ديزل بسعة 2.4 ليتر بعزم 140 حصانًا، وعلب سرعة أوتوماتيكية أوميكانيكية بخمس سرعات.