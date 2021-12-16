بالفيديو: سيارة صينية جديدة تنافس «Hilux» قريبا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 ديسمبر 2021, 01:20 مساء
حصلت هذه السيارة على قمرة مجهزة بصفين من المقاعد التي تتسع لخمسة ركاب (أرشيفية: الإنترنت)

تعاونت شركة «Dongfeng» الصينية مع شركة «نيسان» على تطوير سيارة بيك آب جديدة ستشكل منافسة قوية لمركبات Hilux الشهيرة من «تويوتا».

وتأتي مركبات Dongfeng Rich 6 الجديدة بهياكل بطول 5 أمتار و29 سنتيمترًا، بعرض 185 سنتيمترًا وارتفاع 181 سنتيمترًا، والمسافة بين محوري العجلات فيها 315 سنتيمترًا، كما يمكنها اجتياز أصعب الطرق بفضل عجلاتها الكبيرة ومنظومات الدفع الرباعي وهياكلها التي ترتفع عن الأرض بمقدار 215 مللميترا، وفق «روسيا اليوم».

وحصلت هذه السيارة على قمرة مجهزة بصفين من المقاعد التي تتسع لخمسة ركاب، وأنظمة لتدفئة وتبريد المقاعد، وواجهة قيادة مزودة بأنظمة مولتيميديا متطورة وشاشة لمسية قادرة على الاتصال لاسلكيًا بالهواتف والأجهزة الذكية.

كما زودتها Dongfeng بنظام لمنع الانزلاق على المنحدرات والمعطفات، ونظام تثبيت السرعة أثناء السفر، وأنظمة ABS للمكابح، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية، ومصابيح متطورة تعمل بتقنيات LED.

وستطرحها في العديد من البلدان مثل روسيا والبرازيل وأوكرانيا وبلدان الشرق الأوسط بمحركات ديزل بسعة 2.4 ليتر بعزم 140 حصانًا، وعلب سرعة أوتوماتيكية أوميكانيكية بخمس سرعات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بث مباشر «WTV».. مباراة «خليج سرت 1 - 1 الأخضر» في الدوري الليبي
رياضة محلية
الانتخابات الليبية
وجهات نظر
دولة القديسين
وجهات نظر
دول أوروبية تبدأ تطعيم الأطفال ضد «كوفيد-19».. «اللقاح لن يكون كافيا»
دولى
كأس العرب: الجزائر تقصي قطر وتلحق بتونس إلى النهائي
رياضة عالمية
بالصور.. تونس تقصي مصر من كأس العرب بـ«النيران الصديقة»
رياضة عالمية
الليرة التركية تواصل تراجعها إلى أدنى مستوياتها عشية قرار للمصرف المركزي بشأن ...
اقتصاد
وليامز تبحث في مصراتة الوضع السياسي والانتخابات والإصلاحات الاقتصادية والإدارية
ليبيا
تركيا تراهن بطائراتها من دون طيار لتقوية علاقاتها مع أفريقيا.. إردوغان يلتقي 13 ...
دولى
تعيين عبدالقادر خليفة آمرا لمنطقة طرابلس العسكرية
ليبيا
جمعية الآداب والفنون تنعي الفنان الليبي علي البوزيدي
ثقافة وفن
وليامز: مهمتي في ليبيا قيادة المسارات السياسية والاقتصادية والعسكرية
ليبيا
الحداد يبحث مع حرس المنشآت النفطية تأمين الشركات الأجنبية
ليبيا
لماذا تفوقت منتخبات أفريقيا على الآسيويين في كأس العرب؟
رياضة عالمية
قائد «برخان» الفرنسية: تعداد القوات في الساحل سيتراجع إلى 3 آلاف عسكري منتصف ...
دولى
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على مجموعة «فاغنر» الروسية
دولى
مفوضية الانتخابات: تأجيل إعلان القوائم الأولية لمرشحي البرلمان
ليبيا
تفاصيل لقاء الحداد والناظوري.. 7 محاور في اجتماع «تشاوري ودي»
ليبيا
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

صاحب السباعية للمنتخب الليبي يتحدث عن البطولة العربية في العراق 1966