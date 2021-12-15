بالفيديو: كروس أوفر متطورة من «شيري»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 ديسمبر 2021, 04:40 مساء
تحفة صينية أخرى تنضم لعالم السيارات المتطورة من شيري (أرشيفية: الإنترنت)

كشفت شركة Chery الصينية عن سيارتها الأحدث التي طورتها لتكون من بين أفضل سيارات الكروس أوفر تطورًا من الناحية التقنية.
وأكثر ما لفت انتباه محبي السيارات في مركبة Omoda 5 الجديدة هو تصميمها الخارجي المميز والانسيابية الكبيرة للهيكل، والشكل المميز للواجهة الأمامية الذي يمنح السيارة ملامح القوة والحداثة بنفس الوقت وذلك وفقًا لموقع «روسيا اليوم».

وحصلت هذه السيارة على مصابيح أمامية وخلفية فريدة الشكل تعمل بأحدث تقنيات LED لتوفير إضاءة ممتازة في مختلف ظروف الطقس، أما قمرتها فأتت لتعكس روح السيارات المتطورة؛ إذ خلت واجهة القيادة من الأزرار التقليدية تمامًا واستعيض عن الأزرار بشريط لمسي وشاشة لمسية عملاقة تمتد على عرض الواجهة.

وجُهِّزت هذه السيارة بأحدث أنظمة الملتيميديا، وإمكانية التحكم بميزاتها عبر الأوامر الصوتية، كما حصلت على كاميرات وحساسات مسافات ترصد محيطها بالكامل، وأنظمة أمان متطورة تتحكم بالفرامل في الحالات الطارئة، وأنظمة للحفاظ على المسار على الطرقات السريعة.
ومن المفترض أن تطرح هذه السيارة في أكثر من 30 بلدًا بشكل مبدئي، وأن تحصل على محركات بنزين توربينية بسعة 1.6 ليتر قادرة على توفير عزم يعادل 197 حصانًا.

 

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