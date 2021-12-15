بالفيديو: 5 نجوم لـ«بي إم دبليو iX» في اختبار السلامة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 ديسمبر 2021, 01:15 مساء
البرنامج الأوروبي لتقييم السيارات يمنح السيارة «بي إم دبليو iX» خمس نجوم في اختبار السلامة

تعتبر سيارة بي إم دبليو iX الكهربائية بالكامل الرائد التكنولوجي لصانع السيارات البافاري، لذلك تتوقع أن تكون مجهزة بأحدث تقنيات السلامة والحماية.

لمعرفة مدى جودة أدائها في حالة وقوع حادث، اختبر البرنامج الأوروبي لتقييم السيارات الجديدة (Euro NCAP) سيارة الدفع الرباعي الرائدة في سلسلة من اختبارات تصادم مختلفة.

ومن الآمن القول إن سيارة بي إم دبليو ستكون شديدة التحمل.
في كل تقييم من اختبارات التصادم، منح البرنامج الأوروبي لتقييم السيارات الجديدة سيارة بي إم دبليو iX تصنيف أمان من فئة الخمس نجوم.

هذا مثير للإعجاب بشكل خاص لأن البرنامج الأوروبي لتقييم السيارات الجديدة كان قد أدخل تدابير أكثر صرامة في العام 2020، مما يجعل من الصعب تحقيق تصنيف أمان من فئة الخمس نجوم.

عند تقييم حماية البالغين، أشاد البرنامج الأوروبي لتقييم السيارات الجديدة بفاعلية وضع الوسادة الهوائية بين مقاعد السائق والراكب الأمامي، مما يوفر حماية إضافية في حالة الاصطدامات الجانبية.

فيما يتعلق بالتأثيرات الأمامية والجانبية، تم منح سلامة الأطفال في الجزء الخلفي من سيارة بي إم دبليو iX أعلى درجة ممكنة.
هناك عامل آخر ساعد في وصول سيارة بي إم دبليو iX إلى تصنيف أمان من فئة الخمس نجوم وهو الإطار الفضائي المصنوع من الألمنيوم في سيارات الدفع الرباعي مع قفص من الكربون لمقصورة الركاب.

يعمل البوليمر المقوى بألياف الكربون على السقف والجانب والخلف على زيادة صلابة سيارات الدفع الرباعي، بينما تمتص الهياكل الداعمة ومناطق التشوه الصدمات في حالة الاصطدام، وتحولها بعيدًا عن مقصورة الركاب لتقليل الإصابات.

وتتضمن تقنية السلامة القياسية في بي إم دبليو iX مساعد الانتباه، والتحذير من مغادرة المسار، والتعرف على حدود السرعة، والتي تم تصنيفها أيضًا بدرجة عالية من قبل Euro NCAP.

سيتعين علينا انتظار معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة IIHS لاختبار التصادم للنسخة الأميركية، لكن نتائج Euro NCAP تشير إلى أن بي إم دبليو iX ستكون واحدة من أكثر سيارات الدفع الرباعي الكهربائية أمانًا على الطريق عند طرحها للبيع.

في الولايات المتحدة، ستصل بي إم دبليو iX في الربع الثاني من العام 2022، بأسعار تبدأ من 83.200 دولار، مما يقلص من سيطرة طراز تيسلا موديل X.
هذا المحتوى من تيربو العرب

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مشاكل القلب والجهاز التنفسي تجبر الأرجنتيني أغويرو على الاعتزال نهائيا
رياضة عالمية
هل ترتبط الأعاصير الكارثية مباشرة بالتغير المناخي؟
علوم وتكنولوجيا
مشرعون أميركيون يطالبون بمعاقبة «إن.إس.أو» الإسرائيلية
دولى
جمعية الآداب والفنون تنعي الفنان الليبي علي البوزيدي
ثقافة وفن
وليامز: مهمتي في ليبيا قيادة المسارات السياسية والاقتصادية والعسكرية
ليبيا
الحداد يبحث مع حرس المنشآت النفطية تأمين الشركات الأجنبية
ليبيا
طبيبة أوكرانية تجري 200 عملية جراحية لمتضرري الحروب في طرابلس
ليبيا
لابورتا يكشف السبب وراء اختيار تشافي لقيادة برشلونة
رياضة عالمية
انتهت.. مواجهة برشلونة (2 × 4) بوكا جونيورز بركلات الترجيح في كأس مارادونا
رياضة عالمية
لماذا تفوقت منتخبات أفريقيا على الآسيويين في كأس العرب؟
رياضة عالمية
العراق: ميليشيات «الحشد الشعبي» تطالب بإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية
عربى
كاركاتير حليم - صندوق «الانتخاصورات»
كاريكاتير
شقيق أسانغ يعبر عن خشيته من موت مؤسس «ويكيليكس»
دولى
رئيس وزراء اليابان يتحدث عن «النوم العميق» في ظل الأشباح
منوعات
بعد فوضى وجدل قرعة دوري أبطال أوروبا.. «بوابة الوسط» تقدم مواعيد المواجهات ...
رياضة عالمية
النويري: يجرى التحقق من قانون نظام القضاء المنسوب لمجلس النواب
ليبيا
قائد «برخان» الفرنسية: تعداد القوات في الساحل سيتراجع إلى 3 آلاف عسكري منتصف ...
دولى
بالصور.. «برشلونة» يصل الرياض لمواجهة «بوكا جونيورز» على كأس مارادونا
رياضة عالمية
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

(شاهد) كري.. قصة محطم الرميات الثلاثية في الدوري الأميركي لكرة السلة