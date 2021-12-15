بالفيديو: 5 نجوم لـ«بي إم دبليو iX» في اختبار السلامة

البرنامج الأوروبي لتقييم السيارات يمنح السيارة «بي إم دبليو iX» خمس نجوم في اختبار السلامة

تعتبر سيارة بي إم دبليو iX الكهربائية بالكامل الرائد التكنولوجي لصانع السيارات البافاري، لذلك تتوقع أن تكون مجهزة بأحدث تقنيات السلامة والحماية.

لمعرفة مدى جودة أدائها في حالة وقوع حادث، اختبر البرنامج الأوروبي لتقييم السيارات الجديدة (Euro NCAP) سيارة الدفع الرباعي الرائدة في سلسلة من اختبارات تصادم مختلفة.

ومن الآمن القول إن سيارة بي إم دبليو ستكون شديدة التحمل.

في كل تقييم من اختبارات التصادم، منح البرنامج الأوروبي لتقييم السيارات الجديدة سيارة بي إم دبليو iX تصنيف أمان من فئة الخمس نجوم.

هذا مثير للإعجاب بشكل خاص لأن البرنامج الأوروبي لتقييم السيارات الجديدة كان قد أدخل تدابير أكثر صرامة في العام 2020، مما يجعل من الصعب تحقيق تصنيف أمان من فئة الخمس نجوم.

عند تقييم حماية البالغين، أشاد البرنامج الأوروبي لتقييم السيارات الجديدة بفاعلية وضع الوسادة الهوائية بين مقاعد السائق والراكب الأمامي، مما يوفر حماية إضافية في حالة الاصطدامات الجانبية.

فيما يتعلق بالتأثيرات الأمامية والجانبية، تم منح سلامة الأطفال في الجزء الخلفي من سيارة بي إم دبليو iX أعلى درجة ممكنة.

هناك عامل آخر ساعد في وصول سيارة بي إم دبليو iX إلى تصنيف أمان من فئة الخمس نجوم وهو الإطار الفضائي المصنوع من الألمنيوم في سيارات الدفع الرباعي مع قفص من الكربون لمقصورة الركاب.

يعمل البوليمر المقوى بألياف الكربون على السقف والجانب والخلف على زيادة صلابة سيارات الدفع الرباعي، بينما تمتص الهياكل الداعمة ومناطق التشوه الصدمات في حالة الاصطدام، وتحولها بعيدًا عن مقصورة الركاب لتقليل الإصابات.

وتتضمن تقنية السلامة القياسية في بي إم دبليو iX مساعد الانتباه، والتحذير من مغادرة المسار، والتعرف على حدود السرعة، والتي تم تصنيفها أيضًا بدرجة عالية من قبل Euro NCAP.

سيتعين علينا انتظار معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة IIHS لاختبار التصادم للنسخة الأميركية، لكن نتائج Euro NCAP تشير إلى أن بي إم دبليو iX ستكون واحدة من أكثر سيارات الدفع الرباعي الكهربائية أمانًا على الطريق عند طرحها للبيع.

في الولايات المتحدة، ستصل بي إم دبليو iX في الربع الثاني من العام 2022، بأسعار تبدأ من 83.200 دولار، مما يقلص من سيطرة طراز تيسلا موديل X.

هذا المحتوى من تيربو العرب