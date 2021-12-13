بالفيديو: سيارة شبابية كهربائية من «لادا»

«لادا» تكشف سيارة كهربائية شبابية مميزة

كشفت «لادا» الروسية نموذج سيارة كهربائية صغيرة صُممت لترضي أذواق الشباب ومحبي الرحلات الصيفية في أحضان الطبيعة.

وتأتي السيارة الجديدة بهيكل «هاتشباك» صغير الحجم معدّل عن هياكل سيارات «Lada Elf» التي ظهرت في تسعينيات القرن الماضي، لكنه جهز بمقعدين، وصُمم ليكون مفتوحًا من الجوانب موفرًا متعة أكبر أثناء التنقل في الصيف أو أثناء الرحلات في الطبيعة، وزُود بصندوق صغير خلفي للأمتعة وذلك وفقًا لموقع «روسيا اليوم».

كما صُنع الجسم الأساسي لهيكل السيارة من المعدن، بينما أجزاؤه الخارجية صُنعت من البلاستيك المقوى المقاوم للصدمات وعوامل الرطوبة، وأتى الهيكل بطول مترين و55 سنتيمترًا، بعرض 144 سنتيمترًا، ويرتفع عن الأرض بمقدار 14 سنتيمترًا تقريبًا.

وجُهزت المركبة بمحرك كهربائي صديق للبيئة يمكنها من الوصول إلى سرعة 90 كلم/ساعة تقريبًا، وزُودت ببطارية تكفيها لتقطع مسافة 110 كلم بالشحنة الواحدة.

ومن المفترض أن تُطرح السيارة الجديدة في الأسواق مع بداية العام المقبل، وبأسعار منافسة جدًا بالنسبة للسيارات الكهربائية الشبيهة لها.