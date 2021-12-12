بالصور: تعرف على شاحنة «بيجو» الكهربائية للعائلات

«e-Rifter» الكهربائية الجديدة من «بيجو»، الشاحنة الأفضل للعائلات

لأن مصنعي السيارات يعرفون أن «رجل الشاحنة البيضاء»، الذي يعيش تقريبًا في سيارته ويغطي مسافات طويلة بشكل استثنائي، يحتاج إلى مقاعد مريحة للغاية، ووضعية قيادة عالية، وتصميم عملي مع الكثير من التخزين والثقوب الحجرية، والكثير من مساحة البضائع.

هذا هو السبب في أن سيارة «Rifter» من «بيجو»، التي تتخذ من شاحنات صغيرة مقرًّا لها، قد أثبتت نجاحها مع العائلات والأزواج النشطين الذين يبحثون عن سيارة تتسع لما يصل إلى سبعة أشخاص، وتتميز بالمرونة الكافية لتحميل معدات الترفيه، وعدم التهاون على الطريق .

تم اختبار قيادة شاحنة «ريفتر» الإلكتروني الجديد بالكامل، الذي يحدد كل هذه المربعات، دون انبعاثات سيئة، تأتي على شكل خمسة أو سبعة مقاعد مع أبواب خلفية انزلاقية يدوية من كلا الجانبين يمكن أن تجعل الخروج من مكان ضيق أمرًا سهلاً للغاية، بالعودة إلى اليوم، كان سيوصف بأنه «محرك للناس».

الشاحنة معروضة للبيع الآن، مع عمليات التسليم الأولى في وقت مبكر من العام الجديد، يتوفر الطراز الكهربائي الجديد في مستويين من القطع:

ألور بريميوم بسعر يبدأ من 30375 جنيهًا استرلينيًّا بعد خصم منحة إضافية بقيمة 2500 جنيه استرليني.

وسيارة GT الرياضية 32.455 جنيهًا استرلينيًّا بعد المنحة.

سعر «ريفتر» القياسي في البنزين/ الديزل من 23.620 جنيهًا استرلينيًّا، المناولة حيوية وسريعة الاستجابة.

الشاحنة تأتي مدعومة ببطارية تبلغ قوتها 50 كيلو وات في الساعة، يتسارع جهاز «e-ريفتر» بقوة 136 حصانًا من السكون إلى 62 ميلاً في الساعة في 11.2 ثانية، ولكنه يشعر بأنه أسرع، خاصة في وضع «الطاقة»، هذا يطلق العنان بحد أقصى 100 كيلو وات من الجاذبية لتحسين الأداء.

هناك مساحة تخزين كبيرة وثقوب حجيرة، والداخلية ذكية إذا تم مسحها قليلاً من البلاستيك، تتراوح المساحة المرنة لصندوق الأمتعة من 775 لترًا إلى 4000 لتر مع طي المقاعد الخلفية على السبعة مقاعد.



يستغرق الشحن الكامل من جهاز الشحن الحائطي المنزلي 7.5 ساعة، مما يقلل إلى خمس ساعات مع إصدار أكثر قوة، وفي الشاحن السريع العمومي 100 كيلو وات في الساعة، يمكن شحن شاحنة «بيجو ريفتر» حتى 80% في نصف ساعة.

هذا المحتوى من «تيربو العرب».

«e-Rifter» الكهربائية الجديدة من «بيجو»، الشاحنة الأفضل للعائلات

«e-Rifter» الكهربائية الجديدة من «بيجو»، الشاحنة الأفضل للعائلات