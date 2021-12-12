بالفيديو: رباعي دفع صينية جديد تغزو العالم

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 ديسمبر 2021, 01:00 مساء
طرح النموذج الجديد من سيارات Bestune T77 في عدد من الأسواق العالمية

أعلن وكلاء شركة FAW الصينية عن نية الشركة طرح النموذج الجديد من سيارات Bestune T77 في السوق الروسية وعدد من الأسواق العالمية.
وتأتي السيارة الجديدة بهيكل كروس أوفر انسيابي مزود بانحناءات مدروسة وفقًا لأحدث معايير ديناميكية الهواء، ومجهزة بعجلات عريضة بمقاسات تتراوح ما بين 17 و20 إنشا، كما حصلت على منظومات إضاءة تعتمد على مصابيح LED متطورة وذلك وفقًا لموقع «روسيا اليوم».

وتتميَّز هذه المركبة بقمرة مميزة جدًا من حيث التقنيات؛ إذ زودت بزوج من الشاشات اللمسية الحديثة التي تمتد من قبالة السائق حتى منتصف واجهة القيادة، وحصلت إحدى الشاشات على مساعد هالوغرام رقمي متطور يتفاعل مع الأوامر الصوتية للسائق، كما جُهِّزت القمرة أيضًا بأحدث أنظمة المولتيميديا، وأنظمة تدفئة وتبريد للمقاعد، وأنظمة إضاءة داخلية تفاعلية مميزة.

وجهزت Bestune T77 الجديدة بنظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، ونظام تثبيت السرعة أثناء السفر، ونظام للحفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

وستطرحها FAW بمحركات 1.5 ليتر بعزم 160 حصانًا، ومحركات 1.2 ليتر اقتصادية بعزم 143 حصانًا، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بسبع سرعات.

 

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