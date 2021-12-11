العلامات الرئيسية لتلف ممتص الصدمات في سيارتك

ممتص الصدمات هو جزء لا يتجزأ من نظام التعليق وتلفه له تأثير كبير على سلامة مركبتك

ممتص الصدمات هو جهاز يعمل على تهدئة ارتجاج السيارة عند سيرها على الأخص في طريق في حفر. ويعمل ممتص الصدمات على تحويل طاقة الحركة الناتجة من الارتجاج إلى طاقة حرارية تتسرب في الجو دون أن نشعر بها. خفض ارتجاج السيارة أثناء سيرها من عوامل الراحة للركاب.