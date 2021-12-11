بالفيديو: 32 ألف دولار للحصول على «هيونداي توسان» الجديدة

هيونداي تكشف لمحبي المغامرات عن سيارتها الجديدة للطرق الوعرة

قررت هيونداي تعديل Tucson الشهيرة وتحويلها لمركبة مميزة لمحبي المغامرات وعشاق القيادة على الطرق الوعرة.

وتتميز Tucson الجديدة بنسخة XRT بملامح القوة التي حاول المصممون إظهارها من خلال الانحناءات البارزة والخطوط الحادة الحواف على الهيكل الخارجي، كما زُوِّدت هذه السيارة بعجلات عريضة بمقاس 19 إنشا، وأنظمة تعليق معدلة لتصبح أكثر ملاءمة للطرق الوعرة وذلك وفقًا لموقع «روسيا اليوم».

وحصلت هذه السيارة على تصميم جديد لشكل الفتحات الهوائية وممتصات الصدمات، كما أحيطت حجرات العجلات فيها بإطارات بلاستيكية خاصة لحمايتها من الصدمات وعوامل الرطوبة، وزودت بمصابيح وعواكس أضواء خلفية بتصميم جديد أيضًا، كما جهزت مؤخرة السقف فيها بجنح هوائي صغير لزيادة الثبات على السرعات العالية.

وزودت هيونداي المركبة بنظام للتحكم بحركة كل عجلة على حدة كي لا تغوص في الأوحال أو الرمال أو الثلوج، وبنظام لمنع الانزلاق على المنحدرات والمنعطفات، ونظام لتثبيت السرعة أثناء السفر، كما زودتها بحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية، وأنظمة لتدفئة المقاعد والمقود.

وتعمل السيارة بنظامي دفع أمامي ورباعي، ومحركات GDI سعة 2.5 ليتر وعزم 190 حصانًا، أما أسعارها في الأسواق العالمية فمن المفترض أن تكون نحو 32 ألف دولار.