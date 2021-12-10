الإجازة فرصة لصيانة السيارة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 10 ديسمبر 2021, 12:36 مساء
بعض الفحوصات ضرورية لسلامة سيارتك (الإنترنت)

خلال فترة الإجازات سواء الأسبوعية أو الطويلة تكون الفرصة سانحة لوضع سيارتكم تحت الفحص والاطمئنان عليها.

ومن بين ذلك التأكّد من أداء مسّاحات الزجاج، وفحص الفرامل بجميع أنواعها. والتأكد من ثبات السيارة من خلال متخصصين واختبار غرفة الاشتعال والمساعدين وغيره من الأشياء التي لن تعرفوها بأنفسكم، وفق «عالم السيارات».

فلتر الهواء وفلتر التكييف
انسداد أحدهما أو كلاهما معًا، يمكنه إلحاق ضرر كبير بأجزاء أخرى من السيارة مما سيسبب الكثير من المتاعب. وللهروب من ذلك الأمر، يجب فحص فلتر الهواء وفلتر التكييف/ المكيف كلما قطعت السيارة مسافة 5 آلاف كيلومتر.

المكابح (الفرامل)
تعتبر المكابح (الفرامل) من أخطر الأجزاء داخل السيارة، ومتابعتها لا تكون بصيانتها بشكل منتظم فحسب، بل بمتابعتها يوميًا أثناء التعامل معها أيضًا. إضافة إلى متابعة الصيانة الدورية لها مثل تغيير تيل الفرامل الخلفي بعد السير مسافة أكثر من 10 آلاف كيلومتر. وإذا وجدتم تآكلًا به فيجب صيانة الفرامل فورًا.

التكييف
التكييف من أهم الأجزاء التي يجب فحصها خاصة ونحن على مشارف فصل الصيف. وقد يحدث أن يتسرّب غاز الفريون أو أن تتعطّل الترموستات، لذا يجب فحص التكييف خلال فترة الإجازة .

البطارية
لا تتركوا السيارة متوقفة لفترة طويلة خلال فترة الإجازة، كي لا تتأثّر بطاريتها، خاصّة وأن السيارة تستهلك البطارية بشدّة وهي مركونة بسبب برودة الجو. لذلك ينصح بتنظيف قطبي البطارية مع عزل البطارية في مكان دافئ إن لم تقدروا على عزل السيارة بالكامل.

زيت وفلتر المحرك
لا تنسوا موعد تغيير الزيت.. وقياس مستوى الزيت خلال فترة الإجازة قد يكون أمرًا ضروريًا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - المسؤول في اليوم الدولي لمكافحة الفساد
كاريكاتير
الولايات المتحدة تدرب ليبيين «لمنع الإرهابيين» من دخول البلاد
ليبيا
«هاميلتون Vs فيرستابن».. من سيحسم الصراع على لقب بطولة العالم للفورمولا-1؟
رياضة عالمية
تعرف على موعد قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.. وطريقة سحبها
رياضة عالمية
مجلس الدولة يطلق مبادرة لانتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في فبراير المقبل
ليبيا
«بوابة الوسط» تستعرض إحصاءات الدوري الليبي بعد الأسبوع الثالث.. 52 هدفا.. وصدارة...
رياضة محلية
حضري التوست الأسمر في مطبخك
كوجينة
أعضاء في ملتقى الحوار السياسي يطالبون غوتيريس بالتدخل لإنقاذ خارطة الطريق
ليبيا
موقع أميركي يرشح ليبيا للتحول إلى قوة عالمية في الطاقة
ليبيا
من بين 4 سيناريوهات: تسليم سلس للسلطة بعد 24 ديسمبر أو نزاع قد يعيد الحرب ...
ليبيا
معهد دولي: الانتخابات لن تنهي الانقسام في ليبيا و«المنافسة صفرية» على السلطة
ليبيا
«واشنطن بوست»: الليبيون يخشون من تمزق البلاد مرة أخرى بسبب الانتخابات
ليبيا
غوتيريس: نريد أن تكون الانتخابات في ليبيا جزءا من الحل وليس من المشكلة
ليبيا
تقرير أممي يحذر من استمرار وجود مرتزقة في ليبيا.. ويؤكد تراجع انتهاكات حظر ...
ليبيا
وزير الداخلية: الوضع لم يعد مقبولا لسير العملية الانتخابية بشكل طبيعي
ليبيا
على خلفية عملية ميونيخ.. مطالب إسرائيلية بتعويضات من الأرصدة الليبية المجمدة
ليبيا
«نيسان» تخطط لجعل السيارات الكهربائية نصف مبيعاتها بحلول 2030
اقتصاد
كاركاتير خيري - «أوميكرون»
كاريكاتير
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

100 مليون دينار لصيانة أقدم الملاعب الليبية