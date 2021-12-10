الإجازة فرصة لصيانة السيارة

بعض الفحوصات ضرورية لسلامة سيارتك (الإنترنت)

خلال فترة الإجازات سواء الأسبوعية أو الطويلة تكون الفرصة سانحة لوضع سيارتكم تحت الفحص والاطمئنان عليها.

ومن بين ذلك التأكّد من أداء مسّاحات الزجاج، وفحص الفرامل بجميع أنواعها. والتأكد من ثبات السيارة من خلال متخصصين واختبار غرفة الاشتعال والمساعدين وغيره من الأشياء التي لن تعرفوها بأنفسكم، وفق «عالم السيارات».

فلتر الهواء وفلتر التكييف

انسداد أحدهما أو كلاهما معًا، يمكنه إلحاق ضرر كبير بأجزاء أخرى من السيارة مما سيسبب الكثير من المتاعب. وللهروب من ذلك الأمر، يجب فحص فلتر الهواء وفلتر التكييف/ المكيف كلما قطعت السيارة مسافة 5 آلاف كيلومتر.

المكابح (الفرامل)

تعتبر المكابح (الفرامل) من أخطر الأجزاء داخل السيارة، ومتابعتها لا تكون بصيانتها بشكل منتظم فحسب، بل بمتابعتها يوميًا أثناء التعامل معها أيضًا. إضافة إلى متابعة الصيانة الدورية لها مثل تغيير تيل الفرامل الخلفي بعد السير مسافة أكثر من 10 آلاف كيلومتر. وإذا وجدتم تآكلًا به فيجب صيانة الفرامل فورًا.

التكييف

التكييف من أهم الأجزاء التي يجب فحصها خاصة ونحن على مشارف فصل الصيف. وقد يحدث أن يتسرّب غاز الفريون أو أن تتعطّل الترموستات، لذا يجب فحص التكييف خلال فترة الإجازة .

البطارية

لا تتركوا السيارة متوقفة لفترة طويلة خلال فترة الإجازة، كي لا تتأثّر بطاريتها، خاصّة وأن السيارة تستهلك البطارية بشدّة وهي مركونة بسبب برودة الجو. لذلك ينصح بتنظيف قطبي البطارية مع عزل البطارية في مكان دافئ إن لم تقدروا على عزل السيارة بالكامل.