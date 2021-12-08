7 نصائح للحفاظ على مضخة وقود سيارتك

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 ديسمبر 2021, 05:00 مساء
نقدم لكم أهم النصائح للمحافظة على مضخة الوقود وهي سهلة التطبيق تعرفوا معنا عليها

مضخة الوقود من أهم الأجزاء في السيارة، حيث تعمل على ضخ البنزين من خزان الوقود إلى المحرك، حسب الكمية التي يحتاجها المحرك، وفي حال تعطل هذا الجزء المهم يتعرض محرك السيارة للأعطال وقد تتوقف السيارة بالكامل وقد تؤدي إلى وقوع حوادث خطيرة.

لذلك نقدم لكم أهم النصائح للمحافظة على مضخة الوقود وهي سهلة التطبيق تعرفوا معنا عليها وفقا لموقع «متوراتي».

- يجب عدم الانتظار إلى أن يهبط مؤشر البنزين إلى الربع من أجل التزود بالبنزين، حتى لا تضطر المضخة إلى سحب البنزين من قاع الخزان، حيث يكون البنزين ممتلئ الأوساخ والشوائب مما قد يسبب انسداد المضخة وتلفها.
- عند بداية التزود بالبنزين قم بغلق المحرك، لأنه عند ضخ البنزين في الخزان يحدث تعكر للبنزين بسبب الشوائب المترسبة أسفل الخزان، مما يجعلها تطفو على السطح، وبسبب تشغيل المحرك فإن المضخة قد تسحب هذه الأوساخ.
- التنبيه على عامل المحطة عدم إدخال كامل مسدس البنزين في الخزان والضغط بشدة، حتى لا تؤدي عملية الدفع الشديد إلى ارتفاع الشوائب وتدخل في المضخة.
- متابعة صيانة وتنظيف صفاية البنزين والقيام باستبدالها إذا تهالكت لأن انسدادها يؤدي إلى الضغط على المضخة، وتصعب من مهمتها في سحب البنزين.
- لا تقوم بالتزود بالبنزين إلا من المحطات الشهيرة والتي تقوم بعملية تنظيف دائمًا لخزانات الوقود لديها من الصدأ والشوائب.
- يجب استعمال البنزين الذي يتمتع بأوكتان مرتفع فهو مفيد جدًا خلال عملية الاحتراق ويقلل من أعطال مضخة البنزين.
- يجب تغيير فلتر البنزين بصورة مستمرة وفي مواعيده، حتى لا تتسرب الرواسب والأوساخ إلى المضخة وتعرضها للتلف السريع.

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