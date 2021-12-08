تعرف على جديد «Mini» الكهربائية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 ديسمبر 2021, 01:40 مساء
«Mini» تغزو الأسواق العالمية بسيارتها الكهربائية الجديدة

أعلن وكلاء شركة «Mini» الألمانية عن نيّة الشركة طرح سيارتها الكهربائية الجديدة في روسيا وعدة أسواق عالمية أخرى.

من حيث المظهر تحافظ السيارة الجديدة على الملامح الخارجية المعروفة لسيارات «Mini» الشهيرة؛ إذ أتت بهيكل شبيه إلى حد كبير بهياكل سيارات Cooper الأخيرة، لكنها حصلت على بعض التعديلات الطفيفة على شكل الواجهة الأمامية وممتصات الصدمات، وجهزت بمصابيح (LED) متطورة بنظام توجيه الإضاءة وذلك وفقا لموقع «روسيا اليوم».

أما قمرة هذه السيارة فأتت آية في التطور والحداثة، وزودت واجهة القيادة فيها بشاشة لمسية متطورة بمقاس 8.8 بوصات موضوعة في إطار دائري في منتصفها، إضافة إلى شاشة بمقاس 5 بوصات قبالة السائق، وجهزت بشاشة شفافة موضوعة أعلى المقود لمساعدة السائق على التعرف على وجهات الطريق ومؤشرات السرعة.

وحصلت هذه المركبة على نظام تشغيل عن بعد، وأحدث أنظمة الملتيميديا، ونظام شحن لاسلكي للهواتف، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، ونظام تثبيت السرعة أثناء السفر، ونظامين مختلفين للقيادة في الوضع العادي أو الرياضي، إضافة إلى حساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

وجهزتها «Mini» بمحرك كهربائي بعزم 184 حصانًا، وبطارية تكفيها لتقطع مسافة 234 كلم بالشحنة الواحدة، وأنظمة طي أوتوماتيكي للمرايا، وأنظمة لتدفئة وتبريد المقاعد.

 

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