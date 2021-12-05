التطور والأناقة سمة سيارة «لكزس» الجديدة

طرحت «لكزس» سيارتها «NX» هذا العام، التي صنفت من بين أجمل سيارات الـ«كروس أوفر» وأكثرها تطورًا تقنيًّا.

ومن أكثر ما يميز سيارات «NX» هذه السنة هو تصميمها المميز الذي منحها طابع القوة من خلال تصميمها الخارجي وتصميم الانحناءات البارزة على هيكلها، فضلًا عن الشكل المميز جدًّا لواجهتها الأمامية والعناصر التي تزينت بها من شبك كبير ومصابيح وممتصات صدمات، وفق «موتو1».

وحرص المصممون في «لكزس» على دعم هذه السيارات بأحدث الميزات والتقنيات، فزودوها بأنظمة «مولتيميديا» مطورة جدًّا يمكن التحكم بها عبر الأوامر الصوتية وعبر شاشات لمسية كبيرة، كما جهزوها بأنظمة إضاءة داخلية وتقنيات إلكترونية تضاهي تلك الموجودة في أفضل السيارات الفارهة حاليًا، وصلت قمرتها على صفين من المقاعد المكسوة بأفخم أنواع الجلود، التي تؤمن راحة كبيرة للركاب عبر أنظمة تدفئة وتبريد وأنظمة تدليك لعضلات الظهر والقدمين، حسب «روسيا اليوم».

كما حصلت هذه السيارات على أنظمة أمان متطورة تتحكم آليًّا بالفرامل في الحالات الطارئة، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وأنظمة تتحكم بالإضاءة تلقائيًّا وفق لإضاءة المحيط، فضلًا عن حساسات مسافات وكاميرات ترصد محيط السيارة بالكامل.

وتأتي هذه المركبات بعدة أنواع من المحركات منها محركات بعزم 150 حصانا، ومحركات توربينية بسعة 2.4 ليتر وعزم 279 حصانًا، ومحركات 2.5 ليتر بعزم 200 حصان، وتعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بثماني سرعات.