سيارة كهربائية «خارقة» ذات 6 عجلات و6 محركات

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 04 ديسمبر 2021, 11:51 صباحا
شركة أميركية تعمل على تطوير سيارة كهربائية «خارقة» ذات 6 عجلات و6 محركات (الإنترنت)

تعمل شركة أميركية متخصصة في تعديل السيارات على خطط لتطوير سيارة خارقة بست عجلات، مع ستة محركات.

وبحسب إعلان شركة «Hennessey Performance Engineering» المنشور على «تويتر»، فإن المشروع المسمى Project Deep Space يتضمن سيارة خارقة ذات ست عجلات كهربائية بالكامل «غير مسبوقة» تتمتع بمستويات «مذهلة» من القوة والأداء، وفق «روسيا اليوم».

ويشير المشروع إلى أنه ستكون هناك عجلتان أماميتان و4 عجلات في الخلف، وهناك محرك كهربائي لكل عجلة.

ولم يتم الكشف عن أي مواصفات خاصة بالمحركات أو حزمة البطارية حتى الآن، لكن الشركة تقول إن السيارة ستكون أسرع السيارات بنسبة التسارع على الإطلاق، بالوصول إلى 200 ميل في الساعة.

هذه ليست المرة الأولى التي تصمم فيها Hennessey مركبات ذات ست عجلات، ولكن سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف ستترجم الفكرة إلى إنتاج.

ويكشف مخطط للسيارة عما ستبدو عليه أيضًا من الداخل؛ حيث ستتميز بأربعة مقاعد، ولكن بدلًا من صفين تقليديين من المقاعد، فإنها ستكون مرتبة على شكل ماسي. يتمتع السائق بوضعية جلوس مركزية مع وجود مقعدين خلفه على كلا الجانبين، نوعا ما يشبه إعداد McLaren Speedtail. ولكن في الخلف، يوجد ما تسميه Hennessey Performance Engineering مقعد الشخص المهم جدًا أو VVIP.

يتميز مقعد VVIP بتصميم فريد من نوعه عن المقاعد الثلاثة الأخرى، ويبدو شبيهًا بالمقاعد الموجودة في مقصورة الدرجة الأولى بالطائرة.

وتكشف الشركة أن المقصورة ستحتوي على مواد عالية الجودة تلائم سيارة فاخرة للغاية، وسيتمكن العملاء من طلب مواصفات مخصصة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لقاء خاص مع رئيس حزب «نداء القرضابية» علي زيدان
كاريكاتير
لقاء خاص مع رئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان
فيديو
غرامة لنادٍ برازيلي احتفل في الشارع بسبب تتويج بعد 50 عاما
رياضة عالمية
الإمارات تطلب 80 طائرة «رافال» من فرنسا بـ14 مليار دولار خلال زيارة ماكرون لدبي
اقتصاد
واشنطن بوست: روسيا تعد لهجوم ضد أوكرانيا بمشاركة 175 ألف رجل
دولى
«العفو الدولية» تدعو إلى إقصاء المشتبه في ارتكابهم جرائم من انتخابات الرئاسة ...
ليبيا
الرئيس التونسي يواجه انتقادات بعد تغييره موعد عيد الثورة
عربى
هالاند Vs ليفاندوفسكي.. صراع في «كلاسيكو» دورتموند وميونيخ
رياضة عالمية
الدبيبة يعين اللواء أسامة جويلي مديرا لإدارة الاستخبارات العسكرية
ليبيا
الدبيبة يعين اللواء أسامة جويلي مديرا لإدارة الاستخبارات العسكرية
ليبيا
اكتشاف ديناصور جديد بذيل غير مسبوق
منوعات
يوفنتوس: السلطات تحقق في صفقة بيع رونالدو
رياضة عالمية
جورج قرداحي: قدمت استقالتي حرصا على مصلحة لبنان
عربى
قريبا.. السيارة تمتنع عن الحركة في حال سكر السائق
سيارات
أسهل طريقة لتحضير المبطن
كوجينة
قاموس شهير يختار «فاكسين» كلمة العام
طب وصحة
جريدة «الوسط»: القضاء في قلب «عاصفة» الطعون
ليبيا
الاتحاد الأوروبي يمول مشروعات ريادة أعمال ليبية
ليبيا
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أغرب محاولة في العالم للهروب من تلقي اللقاح