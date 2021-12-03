قريبا.. السيارة تمتنع عن الحركة في حال سكر السائق

السيارات الأميركية ستمنع السائقين تلقائيا من القيادة تحت تأثير الكحول بفضل أجهزة استشعار (الإنترنت)

ستمتنع السيارات قريبًا بصورة تلقائية عن التحرك في حال كان السائق بحالة سكر، بفضل أجهزة استشعار قادرة على رصد مستوى الكحول في هواء التنفس أو من طريق الجلد.

غير أن هذه التقنيات تستفز جهات مدافعة عن الخصوصية والحريات الفردية، في الولايات المتحدة، وفق «فرانس برس».

ووقع الرئيس الأميركي، جو بايدن، أخيرًا قانونًا من شأنه أن يجبر صانعي السيارات على دمج مثل هذه الأدوات في السنوات المقبلة.

في بلد تقتل فيه القيادة تحت تأثير الكحول أكثر من عشرة آلاف شخص كل عام، وحيث معدل الكحول المسموح به أعلى في المتوسط من ذلك المعمول به في دول غربية أخرى كثيرة، يولّد التشريع الجديد حماسة كبيرة.

وترى منظمة «ماد» غير الحكومية في هذا القانون وسيلة لإنقاذ آلاف الأرواح. ويقول رئيسها أليكس أوتي «أبكي بدموع الفرح»، مضيفا «هذه بداية نهاية القيادة تحت تأثير الكحول».

لكنّ النص يثير أيضًا تساؤلات: ماذا سيحدث إذا أخطأت السيارة في التقدير وأصرّت على عدم تشغيل محركاتها؟ هل من الممكن استخدام المركبات شهودًا ضد أصحابها في حالة رفع دعوى قضائية؟

وأمام السلطات الأميركية ثلاث سنوات قابلة للتجديد للإدلاء بموقفها في هذه المواضيع.

أما التكنولوجيا ذاتها فهي جاهزة تقريبا. فقد طور باحثون أجهزة استشعار تسحب عينات من أنفاس السائق وتحللها.

نظام مانع للغش

كما طوروا ماسحًا ضوئيًا مدمجًا مع زر تشغيل المحرك يقيس مستوى الكحول في الأوعية الدموية تحت جلد الأصابع، باستخدام ضوء الأشعة تحت الحمراء.

وطُورت هذه الاختراعات من خلال تعاون بين اتحاد لمصنعي السيارات من أجل السلامة المرورية «إيه سي تي إس» والسلطات المعنية.

وأوضح رئيس «إيه سي تي إس» روبرت ستراسبرغر أنه سيتم دمج أنظمة لمكافحة الغش بهدف منع تشغيل السيارة إذا تجاوز مستوى الكحول لدى السائق مستوى 0.08%، وهو الحد الأقصى المعمول به في معظم الولايات الأميركية.

وقال: «كلنا نبعث غاز ثاني أكسيد الكربون عندما نتنفس، (والنظام) يعرف كيف يرصد ما إذا كانت العينة تأتي من السائق وليس من مكان آخر».

أما بالنسبة لمستشعر التشغيل الرقمي، فهو متصل بدائرة بين المقعد والكمبيوتر الموجود في المركبة: «إذا ضغط راكب على الزر، فإن الدائرة لا تعمل ولا يتم أخذ القياس»، بحسب ستراسبرغر.

وتُعتبر هذه الأدوات «سلبية»، على عكس الأجهزة الموجودة التي تتطلب خطوات من السائقين، مثل نفخ الأنبوب قبل التمكن من الدوران.

هذا النوع من أجهزة قياس الكحول داخل السيارة إلزامي في بعض الأنظمة التشريعية لأي إدانة بسبب القيادة تحت تأثير الكحول.

غير دستوري»

يؤيد بعض الخبراء هذه التقنيات طالما يتم تنظيمها بشكل صحيح، لكنّ آخرين يحذرون من مخاطر وانتهاكات محتملة.

وتعتبر رئيسة الرابطة الأميركية لمستخدمي الطرق السريعة لورا بيروتا أن هذه المستشعرات جيدة طالما أنها تعمل بشكل صحيح.

وتقول: «تخيل أن شخصًا ما تناول غسولاً للفم ولا يمكنه تشغيل سيارته أو أن النظام لا يكتشف أن شخصًا ما قد تناول الكثير من المشروبات»، ما قد «يطرح مشكلة حقيقية». وبالنسبة للمدافعين عن الحريات الفردية، هذه القضية ليست تقنية بل قانونية.

ويقول مؤسس منظمة «سرفيليانس تكنولوجي أوفرسايت بروجكت» غير الحكومية ألبرت فوكس كان «من غير الدستوري بتاتًا أن تراقبنا سياراتنا نيابة عن الحكومة».

ويضيف: «هذا لا يختلف بعدم قانونيته عن إجبار الحكومة مشغلي شبكات الهاتف على تركيب ميكروفونات مخفية في جميع المنازل لضمان عدم ارتكاب أي جريمة في المستقبل».

غير أن روبرت ستراسبرغر يلفت إلى أن التقنيات الأخرى التي تجمع معلومات في السيارات تخضع أصلا لضوابط تنظيمية، وتحتاج الشرطة إلى مذكرة للوصول إليها. لكن القرار النهائي، حسب قوله، يعود إلى «المصنعين أو المشرعين الذين لن يتركوا لهم الاختيار».