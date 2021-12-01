بالفيديو: «بي إم دبليو» تكشف السيارة الجديدة «XM»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 ديسمبر 2021, 04:20 مساء
تعرف على أول سيارة دفع رباعي من بي إم دبليو من الفئة M

ظهر تلميح عن السيارة بي إم دبليو XM الجديدة في وقت سابق من هذا الشهر، والتي ستكون أول سيارة دفع رباعي من بي إم دبليو من الفئة M قائمة بذاتها منذ السيارة الأسطورية M1.

جاء إعلان Concept XM التشويقي ليكون أكبر تفسير حتى الآن لتصميم الشبك المميز للعلامة التجارية، ولم يتغير التصميم حتى بعد أن تم الكشف عنه رسميًا في معرض آرت بازل 2021 ميامي بيتش.

وتضم XM الجديدة مصابيح أمامية تم تقسيمها إلى وحدتين منفصلتين.
إنها تحيط بالشبك الكلوي الضخم الذي يحتوي على شرائح أفقية ومخطط شبه مثمن الأضلاع، وتحتوي الشبكة أيضًا على إضاءة محيطية.
بمجرد استيعاب وجهها، ستلاحظ عناصر التصميم الأخرى المثيرة للاهتمام في XM مثل أعمدة A السوداء، وأضواء LED المدمجة فوق هذه الأعمدة، والزجاج الجانبي الذي يتناقص تدريجيًا عند اقترابه من الخلف.

وتمزج اللمسات النهائية ذات اللونين بين الجزء العلوي باللون الذهبي البرونزي غير اللامع والجزء السفلي باللون الرمادي المعدني Space Gray Metallic.

في الخلف، تمتد المصابيح الخلفية إلى الأجنحة وتكون هذه الأضواء سوداء بالكامل عندما لا تكون مضاءة.
جهزت مداخن العادم المزدوجة في بي إم دبليو M على الرغم من وجود ترتيب عمودي غير تقليدي.
وستزود XM بعجلات كبيرة من السبائك الخفيفة مقاس 23 بوصة.

بالانتقال إلى المقصورة، تأتي XM مع قمرة قيادة تركز على السائق وجلد عتيق عالي الجودة باللون البني، ومواد النحاس وألياف الكربون موجودة أيضًا في المقصورة، وتقدم شاشة بي إم دبليو المنحنية المعلومات الأكثر أهمية للسائق.
العديد من العناصر الرياضية مثل لمسات عجلة القيادة الحمراء وألوان شعار العلامة التجارية بي إم دبليو M على الكونسول الوسطي تذكر بمكانة السيارة الراسخة في عائلة M.

سيتم بيع XM كنموذج هجين إضافي فقط، يجمع النظام الهجين بين محرك V8 ومحرك كهربائي لإنتاج قوة 750 حصانًا وعزم دوران يبلغ 737 رطل قدم.
سيبدأ إنتاج بي إم دبليو XM في نهاية العام المقبل في مصنع بي إم دبليو Group Spartanburg في ولاية كارولينا الجنوبية.

سعر X5 M يبدأ من 105900 دولار (أو أكثر من 9000 دولار أكثر مع حزمة المنافسة)، ونتوقع أن يبدأ XM بحوالي 130.000 دولار عند وصوله إلى الولايات المتحدة.

 

تعرف على أول سيارة دفع رباعي من بي إم دبليو من الفئة M
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