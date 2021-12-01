23 سيارة كهربائية من نيسان بحلول 2030

شركة نيسان تسرع خططها لإنتاج السيارات الكهربائية بحلول 2030، مع إطلاق 23 طرازا جديدا

تواصل شركة نيسان تسريع خططها لإنتاج السيارات الكهربائية بحلول 2030، بإطلاق 23 طرازًا كهربائيًا جديدًا.

وسيؤدي هذا إلى أن تصبح الشركة محايدة للكربون عبر دورة حياة منتجاتها بحلول عام 2050.

وعلى مدى السنوات الخمس المقبلة، ستستثمر نيسان تريليوني ين ياباني لتسريع وتيرة إنتاج مجموعتها ومعدل الابتكار التكنولوجي.

وسيقدم ما لا يقل عن 20 طرازًا جديدًا من طرازات كهربائية و e-POWER في السنوات الخمس المقبلة، وبحلول العام 2026، تتوقع نيسان أن تكون 75% من مبيعاتها في أوروبا للطرازات الكهربائية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة نيسان، ماكوتو أوشيدا، في بيان: «إن دور الشركات في تلبية الاحتياجات المجتمعية يتزايد بشكل متزايد، ومع نيسان أمبيشن 2030، سنقود عصرًا جديدًا للكهرباء، ونطور التقنيات لتقليل انبعاثات الكربون والسعي وراء فرص عمل جديدة، حيث أننا نريد تحويل نيسان لتصبح شركة مستدامة يحتاجها العملاء والمجتمع حقًا».

لتحقيق رؤيتها، ستواصل نيسان تحسين تقنيات بطاريات الليثيوم أيون الحالية وإدخال تكنولوجيا خالية من الكوبالت لخفض تكاليف البطارية بنسبة 65% بحلول العام 2028.

كما تخطط لإطلاق مركبة كهربائية مع بطاريات صلبة بحلول العام 2028 وستكون جاهزة مع مصنع تجريبي في يوكوهاما في وقت مبكر من العام 2024.

وتتوقع شركة صناعة السيارات خفض تكلفة حزم بطاريات الحالة الصلبة إلى 75 دولارًا لكل كيلوواط في الساعة بحلول العام 2028 وتهدف إلى تحقيق التكافؤ في التكلفة بين سيارة تعمل بالبنزين بسعر 65 دولارًا لكل كيلوواط في الساعة في المستقبل.

كما تعتزم نيسان زيادة قدرتها الإنتاجية العالمية من البطاريات إلى 52 غيغاوات ساعة بحلول العام 2026 و130 غيغاوات ساعة بحلول العام 2030.



هذا المحتوى من تيربو العرب

شركة نيسان تسرع خططها لإنتاج السيارات الكهربائية بحلول 2030، مع إطلاق 23 طرازا جديدا

شركة نيسان تسرع خططها لإنتاج السيارات الكهربائية بحلول 2030، مع إطلاق 23 طرازا جديدا