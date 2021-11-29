تحسينات جديدة لـ«فورد رينغر 2022»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 29 نوفمبر 2021, 12:05 مساء
«فورد» تدخل تعديلات جديدة على شاحنة «فورد رينغر 2022».. فتعرف إليها

أطلقت شركة «فورد»، الرئدة في مجال صناعة السيارات، شاحنة «فورد رينغر 2022» بنسخ جديد لمواصفات الجيل الجديد من العلامة الأميركية.

يختلف الجيل الجديد من سيارة «فورد رينغر 2022» التي تنتمي لفئة الشاحنات عن سابقتها من الجيل السابق، حيث أجرى مهندسو «فورد» بعض التحسينات التي أضافت طابعًا قويًّا على السيارة.
وبالنظر إلى السيارة نجد أنها شملت عديد اللمسات الجديدة مقارنة بالجيل السابق، حيث عملت «فورد» على تكبير طول قاعدة الإطارات الخاصة بالسيارة بمسافة وصلت إلى 50 ملم.

كما حرصت العلامة على على تطوير منظومة الأداء بالسيارة، وبالفعل شملت الإضافات الجديدة على السيارة وجود محيط أكبر، من أجل استيعاب محرك أكبر من حيث الحجم، ينتمي إلى الـV6.

بينما أضافت الشركة محركًا يعمل بالتيربو الديزل، الأمر الذي جعل الخبراء في عالم السيارات يتوقعون أداءً مذهلاً لتلك السيارة القوية.

ومن ناحية أخرى، تعززت السيارة ببعض التحسينات الجديدة على مقصورة القيادة، التي تضمنت شاشة بمنطقة التحكم الوسطى تتراوح مقاساتها ما بين 10 بوصات إلى 12 بوصة.

كما احتوت سيارة «فورد رينغر 2022» الجيل الجديدة من الداخل على الكثير من الأنظمة الترفيهية التي تجذب إليها العميل، وتعزز من مستوى الرفاهية داخل السيارة.

وعلى صعيد متصل، تميزت «فورد رينغر 2022» بوجود الكثير من الكماليات والتجهيزات الداخلية، التي توفر للعميل الراحة والرفاهية في أثناء الرحلة.

كما تتلاءم السيارة «فورد رينغر 2022» بنسختها الجديدة مع السير على الطريق الوعرة التي يصعب اختراقها بالسيارات العادية ذات الدفع الأمامي. لذلك فالسيارة مناسبة لرحلات السفاري بالصحراء.

كما عملت «فورد» على تعزيز السيارة بأفضل المحركات التي تسهم في دفع السيارة بأسلوب رشيق على الطريق دون حدوث أي خلل، لذلك دعمتها بموتور توربيني، يضاعف من أداء السيارة على الطريق.

وبلغت سعة محرك «فورد رينغر 2022» نحو 3000 سي سي، بينما يولد الموتور قوة تصل إلى 250 حصانًا، مع عزم دوران 597 نيوتن/ متر.

بينما تقترن السيارة بمحرك مزود باختيارين من نواقل الحركة، الأولى يدوي مكون من ست سرعات، أما الآخر فهو من النوع الأوتوماتيك ومتصل بـ10 نقلات.

عوامل الأمان والسلامة في شاحنة «فورد رينغر 2022»

ومن ناحية أخرى توفر «فورد رينغر 2022» عديد المواصفات المتعلقة بالحماية، التي تساعد في مد السائق بالحماية التي يرغب بها. ومن أبرزهم ما يلي:
احتوت «فورد رينغر 2022» على الوسائد الهوائية أو ما عرف بـ«الآير باج».
بالإضافة إلى وجود نظم مانعة للانزلاق والتي يرمز لها بـ ABS.
علاوة على احتوائها على خاصية التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل.

هذا المحتوى من «تيربو العرب».

«فورد» تدخل تعديلات جديدة على شاحنة «فورد رينغر 2022».. فتعرف إليها.
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