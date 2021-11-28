بالفيديو: تعرف على جديد «كيا» العائلية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 28 نوفمبر 2021, 04:15 مساء
شركة «كيا» تستعرض نسختها الأحدث من سيارة «Carnival» المصنفة من بين أشهر السيارات العائلية

استعرضت «كيا» أخيرًا نسخها الأحدث من سيارة «Carnival» المصنفة من بين أشهر السيارات العائلية في القرن الحادي والعشرين.

وتحمل النسخ الجديدة من السيارة بعض التعديلات الخارجية التي تميزها عن سيارات «Carnival» السابقة، إذ حصلت على تصميم أكثر عصرية للواجهتين الأمامية والخلفية، وجهزت بمصابيح أكثر تطورًا، كما زينت بشعار شركة «كيا» الجديد، وذلك نقلًا عن موقع «روسيا اليوم».

وداخليًّا حملت هذه السيارة معها العديد من عناصر التميز والرفاهية، إذ جهزت بأفضل أنظمة الصوت المزودة بمكبرات «Bose»، وزودت بكاميرات داخلية للتواصل بين الركاب، وحصل الركاب في المقاعد الخلفية على شاشات لمشاهدة الأفلام والتحكم بأنظمة السيارة، كما زودت بثلاثة صفوف من المقاعد التي توفر أكبر قدر من الراحة للركاب أثناء السفر.

وجهزت هذه المركبات أيضًا بأنظمة الفرملة التلقائية في الحالات الطارئة، وكاميرات لرصد محيط السيارة بالكامل، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وأنظمة لتشغيل المحرك وأنظمة التكييف عن بعد.
وستطرح منها عدة نماذج ستعمل بمحركات ديزل توربينية بسعة 2.2 ليتر وعزم 199 حصانًا، ومحركات بنزين بسعة 3.5 ليتر وعزم 249 حصانًا، فضلًا عن تجهيزها بعلب سرعة أوتوماتيكية بثماني سرعات.

 

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