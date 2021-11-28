الصين تبتكر محطة «شمسية» لشحن للسيارات الكهربائية

ابتكار صيني جديد عبارة عن محطة شحن كهربائية لتزويد حتى 6 سيارات مرة واحدة

كشفت شركة Great Wall Motor (GWM) الصينية مؤخرًا محطة G-Charge Supercharging للسيارات الكهربائية في ميدان Siam Square في تايلاند.

وأفاد موقع «springwise» الصيني بأن المحطة صُمِّمت لتوفير طاقة متزامنة لما يصل إلى ست مركبات، وهي تعمل بالطاقة الشمسية ويمكن حجزها عبر تطبيق مثبت على الهاتف المحمول.

وتحتوي كل وحدة من وحدات الشحن الثلاث على موصلين، ويمكن لجميع العلامات التجارية للمركبات الكهربائية استخدام المحطة اعتبارًا من ديسمبر 2021.

ويوفر كل موصل 160 كيلووات من الطاقة، مع أوقات شحن تتراوح بين 32 و40 دقيقة حسب طراز السيارة.

وأعلنت تايلاند عن هدف توفير 12 ألف نقطة شحن سريع عام بحلول العام 2030، حيث تُعد محطة G-Charge خطوة مهمة في هذا الاتجاه، وقالت GWM إن خطط العمل لتركيب تسع محطات شحن فائق في جميع أنحاء البلاد في غضون السنوات الثلاث المقبلة.

ويسمح التطبيق المصاحب للمحطة للمستخدمين بالحجز والدفع مقابل جلسة الشحن، بالإضافة إلى مراقبة الاتصالات عن بُعد، من خلال طلب حجز فتحة في المحطة، يساعد النظام أيضًا في منع المركبات غير الكهربائية من الوقوف عند الشاحن.

ويتحرك ابتكار السيارات الكهربائية بسرعة، مع التطورات الأخيرة بما في ذلك إنتاج بطارية فائقة السرعة قابلة لإعادة التدوير ومصممة لدراجات التسليم، وإدخال معدات البناء الثقيلة التي تعمل بالبطارية.

هذا المحتوى من تيربو العرب