الصين تطلق خدمة «روبوتاكسي» في شوارع بكين

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 28 نوفمبر 2021, 01:36 مساء
صورة مؤرخة في 25 نوفمبر 2021 لسيارة أبولو غو الذاتية القيادة من شركة بايدو العملاقة في أحد شوارع بكين (أ ف ب)

نشرت الصين عشرات «روبوتاكسي» في شوارع العاصمة بكين، بعد الموافقة على أولى سيارات الأجرة الذاتية القيادة للاستخدام التجاري.

تبدو «روبوتاكسي» كأنها سيارة عادية، لكن سيارة الأجرة البيضاء هذه من دون سائق وتتواصل مع الزبائن رقميًا للحصول على الاتجاهات وتلقي الدفع.

ويمكن لهذه السيارات أن تقل راكبين فقط في كل مرة، وتقتصر رحلاتها على منطقة ييتشوانغ في جنوب المدينة، وفق «فرانس برس».

ويجلس موظف في شركة سيارات الأجرة أيضًا في مقدم السيارة، تحسبًا لأي حاجة لتدخل مفاجئ، لكن السيارة تقود نفسها بنفسها.

وتعتبر إطلاق «روبوتاكسي» خطوة مهمة في طموحات القيادة الذاتية لشركة التكنولوجيا الصينية العملاقة «بايدو» والشركة الناشئة «بوني.أي» اللتين منحتا الضوء الأخضر لنشر السيارات الخميس.

لكن من المتوقع أن يستغرق الأمر سنوات، قبل أن تعمل سيارات الأجرة دون أدنى تدخل بشري بسبب القواعد ومتطلبات السلامة.

ويأمل المطورون أن يعتاد المستهلكون الصينيون بسرعة على فكرة التنقل في سيارة دون سائق، كما سبق أن تقبلوا التجارة الإلكترونية والمدفوعات عبر الإنترنت وغيرها من الحلول الرقمية.

وأفادت الشركة الناشئة المدعومة من شركة تويوتا أن أكثر من 500 ألف رحلة أُجريت بسياراتها خلال مراحل الاختبار المبكرة.

ويتوجَّب على الركاب الذين يريدون الاستعانة بسيارات «أبولو غو» الخاصة بشركة «بايدو» تنزيل تطبيق «لووبو كوايباو» ويمكنهم ركوب سيارة أجرة في إحدى نقاط التحميل والتوصيل البالغ عددها 600.

وتوجد حاليًا 67 سيارة أجرة من شركة «بايدو» على الطرق في بكين وهي تتقاضى ما يزيد قليلا على 2 يوان (0.3 دولار) لرحلة مسافتها 5.9 كيلومتر.

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