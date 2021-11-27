علامات تدل على تلف دينامو السيارة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 27 نوفمبر 2021, 12:09 مساء
الدينامو يتولى تحويل الطاقة الحركية إلى طاقة كهربية

يعتبر الدينامو أو مولد الكهرباء أحد أهم الأجزاء الرئيسية والحيوية في السيارة، إذ أنه يعد الجزء المسؤول عن توليد الكهرباء بالسيارة.
ويقوم عمل الدينامو أو المولد الكهربائي في السيارة على تحويل الطاقة الحركية إلى طاقة كهربية.

ويعتبر الدينامو هو الممول الرئيسي لعدد كبير من الأجزاء الأساسية في عمل السيارة مثل مروحة تبريد المحرك وكذلك طلمبة المياه وأضواء السيارة.

ولا يتوقف دور الدينامو عند ذلك الحد فقط، بل إنه يقوم أيضًا بشحن البطارية لتكون جاهزة للاستخدام عند بدء تشغيل السيارة.

وقد يتسبب تلف الدينامو لعدة أعطال في السيارة ستمنعها بكل تأكيد عن العمل بكفاءة أو العمل بشكل كلي.

وهناك بعض العلامات التي توضح أن الدينامو لا يعمل بالشكل المثالي، وفيما يلي عدة علامات وهي:
ضعف البطارية أو تلفها
- يعد تلف البطارية من أهم المؤشرات التي تدل على وجود مشكلة في الدينامو، خاصة أن ذلك يعني أنه لا يقدم الشحن الكهربائي الكافي لكي يسمح بتشغيل السيارة.
- وفي حالة ضعف أو تلف البطارية، يجب فحص الدينامو للتأكد من أنه يعمل بالشكل اللازم وإصلاح أي تلف أو قصور في أدائه.

عدم ثبات الإضاءة
- يتسبب الخلل في عمل الدينامو بتذبذب الإضاءة سواء الداخلية أو الخارجية للسيارة وهو ما يمكن ملاحظته ببساطة ولذلك في حالة اكتشاف أن الإضاءة ليست مستقرة، فذلك يعني أن هناك خللًا أو تلفًا في أحد الأجزاء الداخلية للدينامو.

صوت غريب أو رائحة احتراق
- في حالة وحود صوت غريب يصدر من الدينامو أو ظهور رائحة احتراق فإن ذلك يعني أن عوازل الأسلاك الكهربائية للدينامو تحترق بسبب الحرارة الزائدة أو أن الصوت يعكس وجود خلل في عمل الدينامو.

لمبة تحذير البطارية
- عند ظهور إضاءة لمبة تحذير البطارية الموجودة في لوحة عدادات السيارة، فإن ذلك يعني أن هناك مشكلة في الدينامو لأنه لا يفترض بأن تضيء اللمبة بعد تشغيل المحرك.
وفي هذه الحالة يجب الذهاب سريعًا لمركز الصيانة حتى لا يتسبب خلل الدينامو في إتلاف البطارية لتصبح التكلفة أكثر والأعطال أكبر.

هذا المحتوى من «تيربو العرب».

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