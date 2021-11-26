هكذا يتحدث إليك محرك سيارتك.. فتعلم لغته

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 26 نوفمبر 2021, 02:33 مساء
محرك السيارة (الإنترنت)

أكثر ما يكره مالكو السيارات أن يروه هو ضوء فحص المحرك، فن المستحيل تفويت رسالة «CHECK ENGINE» ذات الأحرف الاستهلالية الكاملة.

وعلى الرغم من أنه يبدو الأكثر رعبًا، إلا أن هذا الضوء هو الأكثر غموضًا لأنه يتعلق بأي شيء له علاقة بمحرك السيارة ونظام الانبعاثات، وفق «عالم السيارات».

ويمكن أن تكون المشكلة المحتملة بسيطة مثل السلك الفضفاض أو غطاء الغاز غير المناسب أو الملف اللولبي البالي، أو قد يعني أن شيئًا أكثر خطورة هو خطأ في قلب المحرك نفسه.

إذا كان ضوء فحص المحرك يضيء أثناء القيادة ويبدو كل شيء على ما يرام في السيارة، فلا داعي للذعر، في الوقت نفسه لا تتجاهله لوقت طويل.

اذهب بالسيارة إلى ميكانيكي لإجراء اختبار تشخيصي وتحديد مصدر المشكلة.

منذ العام 1996، طُلب من كل سيارة جديدة وشاحنة خفيفة يتم بيعها في الولايات المتحدة أن يكون لديها نظام تشخيص على متن السيارة (OBD).

هذا هو الكمبيوتر الذي يراقب مستويات الانبعاثات ومكونات المحرك الحيوية الأخرى.

مع فحص OBD، يكون تحديد مصدر المشكلة أسهل، شيء بسيط مثل تشديد غطاء الغاز قد يحل المشكلة.

يمنع هذا أيضًا السيارة -التي تنطلق منها الانبعاثات- من العمل دون أن يعرف السائق أن هناك مشكلة كامنة تحت غطاء المحرك.

إذا أضاء الضوء وبدأت السيارة فجأة في العمل بشكل متقطع أو تصدر أصواتًا غريبة، توقف فورًا واطلب سحب السيارة.

فهذا يعني أن هناك مشكلة أكثر خطورة، مثل اختلال الحريق الذي قد يؤدي إلى تلف محرك السيارة بشكل دائم.

قد يؤدي تجاهل ضوء فحص المحرك الوامض إلى تعريض نفسك للخطر، وتدمير مجموعة نقل الحركة في سيارتك.

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