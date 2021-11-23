بريطانيا تلزم المنشآت الجديدة ببناء نقاط شحن للسيارات الكهربائية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 نوفمبر 2021, 11:33 صباحا
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمام كاميرات التلفزيون في كلمة له ضمن المؤتمر السنوي لاتحاد القطاع الصناعي في شمال شرق إنكلترا في 22 نوفمبر 2021 (أ ف ب)

في إطار «أعمال تجديد كبرى»، أعلنت الحكومة البريطانية أن تركيب نقاط شحن للمركبات الكهربائية سيكون إلزاميًا، في المملكة المتحدة.

وتأمل الحكومة في إقامة 145 ألف نقطة شحن جديدة كل عام بفضل التشريعات الجديدة، بعدما حددت المملكة المتحدة العام 2030 موعدًا لحظر بيع السيارات الجديدة العاملة بالبنزين والديزل في البلاد.

وأدلى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بمواقف، الإثنين، أمام رؤساء شركات بريطانية خلال المؤتمر السنوي لمنظمة «سي بي آي» لرؤساء الشركات، أشار فيها إلى أن «الجائحة» و«مشكلات شبكات التموين» و«أسعار الطاقة» و«النقص» في اليد العاملة لا تزال ترخي بثقلها على الاقتصاد البريطاني.

ويسري الالتزام بإقامة نقاط شحن للسيارات الكهربائية في بريطانيا «اعتبارًا من العام المقبل» على تشييد «منازل ومبان جديدة مثل محلات السوبرماركت أو أماكن العمل»، وكذلك المباني التي تخضع لـ«أعمال تجديد كبرى»، على ما أوضح المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء البريطاني في بيان.

وتقول الحكومة إنها دعمت حتى الآن بناء «أكثر من 250 ألف» نقطة شحن في المنازل وأماكن العمل.

وبعد أكثر من أسبوع بقليل من انتهاء مؤتمر الأطراف السادس والعشرين للمناخ (كوب-26) في مدينة غلاسكو الإسكتلندية، والتي أقر بوجود «خيبة أمل» من نتائجها، أعلن جونسون، الإثنين، برنامج قروض لمساعدة القطاعين العام والخاص على العمل معا نحو الحياد الكربوني، بما يشمل برنامج قروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو مشاريع متعلقة بالطاقات المتجددة.

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