لهذه المسافة يمكنك القيادة بعد إشارة انخفاض الوقود

إشارة التحذير من انخفاض مستوى الوقود في خزان السيارة (الإنترنت)

من المهم أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تقود سيارتك، عندما ينخفض مستوى الوقود إلى حد يتم فيه تشغيل إشارة التحذير من انخفاض المستوى.

وأنت بالتأكيد لا تحتاج إلى الذعر لأن المؤشر يشير فقط إلى أن الوقود قد وصل إلى المستوى الاحتياطي، وهو ما يقرب من 10٪ إلى 15٪ من القدرة الإجمالية للخزان، وفق «عالم السيارات».

لذلك، فهذا يعني أن السيارة لا تزال لديها الكثير من الوقود لسحبه والسماح لك بالقيادة لبضعة أميال إضافية.

ومع ذلك، فإنها ليست فكرة جيدة أن تجفف خزان الوقود لأنك سوف تجعل الرواسب تتجمع في النظام مما قد يؤدي في غالب الأحيان إلى تلف أجزاء من المحرك.