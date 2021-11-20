عطل يمنع تشغيل سيارات «تيسلا»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 20 نوفمبر 2021, 01:17 مساء
رجل الأعمال صاحب شركة «تيسلا» للسيارات، إلون ماسك، (أرشيفية: الإنترنت)

أكد رئيس «تيسلا» إيلون ماسك، مساء الجمعة، عبر «تويتر» أن الوضع يعود إلى طبيعته بعد عطل أصاب خوادم الشركة حال دون تشغيل السيارات الكهربائية المصنعة من العلامة التجارية الشهيرة على مدى ساعات.

وكتب إيلون ماسك «الوضع يعود إلى طبيعته حاليًا»، متحدثًا عن مشكلة مرتبطة بالضغط على الشبكة، مضيفًا: «نتقدم بالاعتذار وسنتخذ إجراءات كي لا يتكرر ذلك»، وفق «فرانس برس».

وفي وقت سابق، رد ماسك على مستخدم كوري جنوبي لسيارات «تيسلا» قال إنه يواجه مشكلة في الخادم المستخدم لتشغيل سيارته «تيسلا موديل 3» عبر التطبيق المخصص لها على «أبل». وكان هذا السائق أوضح أنه لم يتمكن من تشغيل سيارته بواسطة الهاتف، لكن فقط من خلال مفتاح على شكل بطاقة كانت بحوزته.

وتطرق آخرون عبر «تويتر» إلى العطل عينه. وكتب أحدهم «أنا عالق في منطقة تبعد ساعة عن منزلي لأني في العادة أستخدم هاتفي لتشغيل السيارة».

وكتب آخر ساخرًا «الآلاف من أصحاب مركبات تيسلا عالقون خارج السيارة (...) أنا أحد هؤلاء. لقد قالوا لنا إننا نساعد البيئة من خلال اقتناء سيارة كهربائية، لكن لم يخطر في بالي أني سأضطر إلى المشي».

وأتت الشهادات عن هذه الأعطال من مستخدمين في بلدان عدة بينها الولايات المتحدة وكندا والدنمارك وألمانيا.

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