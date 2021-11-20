شبابية جديدة من «فولكس فاغن»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 20 نوفمبر 2021, 03:58 مساء
فولكس فاغن تستعرض نموذجها الأحدث من سيارات T-Roc

استعرضت فولكس فاغن نموذجها الأحدث من سيارات T-Roc الذي صمَّمته لمحبي المركبات الشبابية المميزة.
وتأتي السيارة الجديدة بهيكل هاتشباك صغير الحجم مميز التصميم، ويتمتع هذا الهيكل بانسيابية ملحوظة، فضلًا عن أنه يحمل لمسات مميزة منها خط الإضاءة الذي يمتد على عرض الواجهة الأمامية.

وحصلت هذه المركبة على ملامح رياضية، وجُهِّزت بعجلات عريضة تتراوح مقاساتها ما بين 16 و19 إنشا، كما زين هيكلها بعناصر من الكربون الأسود، وثبت على مؤخرة هيكلها جنح صغير لزيادة الثبات على السرعات العالية وذلك وفقًا لموقع «القيادي».

وتتميز هذه المركبة عن سيارات T-Roc السابقة بمقصورة عصرية جديدة كليًا؛ إذ اختلف فيها تصميم واجهة القيادة، وحصلت الواجهة على نظام مولتيميديا متطور يدار عبر شاشة لمسية بمقاس 9.2 بوصة، كما جُهِّز المقود بالكثير من الأزرار للتحكم بأنظمة السرعة والعديد من تقنيات المركبة.

وستُطرح السيارة بعدة أنواع من المحركات، منها محركات اقتصادية بسعة 1.0 ليتر وعزم 110 أحصنة، ومحركات TSI توربينية بسعة 1.5 ليتر وعزم 150 حصانًا، ومحركات ديزل توربينية بسعة 2.0 ليتر وعزم 150 حصانًا، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة ميكانيكية بست سرعات وعلب أوتوماتيكية بسبع سرعات.

 

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