بالفيديو: سيارة اقتصادية من «سكودا»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 20 نوفمبر 2021, 12:07 مساء
سكودا تطلق Slavia الجديدة التي ستكون من بين أكثر سيارات السيدان عملية واقتصادية

تستعد سكودا لإطلاق Slavia الجديدة التي ستكون من بين أكثر سيارات السيدان عملية واقتصادية في استهلاك الوقود.
ويتوقع للسيارة الجديدة أن تكون أقوى منافس لسيارات Rapid الشهيرة من سكودا كونها تتمتع بميزات اقتصاد استهلاك الوقود؛ لكنها أتت بتصاميم أكثر عصرية وأناقة وذلك نقلًا عن موقع «روسيا اليوم».

وتأتي هذه المركبة بهياكل معدلة عن هياكل سيارات Volkswagen Virtus، طولها 4 أمتار و54 سنتيمترًا، عرضها 175سنتيمترًا، ارتفاعها 148 سنتيمترًا، والمسافة بين محوري العجلات فيها 265 سنتيمترًا، فضلًا عن أنها ستجهز بعجلات بمقاس 15 و16 بوصة.

وحصلت Slavia الجديدة على أنظمة مولتيميديا متطورة تدار عبر شاشة لمسية بمقاس 8 بوصات، وعلى أنظمة لتدفئة المقاعد والمقود، وحساسات للضوء والمطر، وكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، ونظام لتثبيت السرعة أثناء السفر، ونظام لمنع الانزلاق على المنحدرات والمنعطفات.

وستطرح بعدة أنواع من المحركات، محركات TSI بسعة 1.0 ليتر وعزم 115 حصانًا، ومحركات TSI بسعة 1.5 ليتر وعزم 150 حصانًا، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة ميكانيكية وأوتوماتيكية بست سرعات.

 

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