نصائح عن الوسائد الهوائية لضمان سلامتكم

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 19 نوفمبر 2021, 01:36 مساء
الوسائد الهوائية (الإنترنت)

تعمل الوسائد الهوائية على تقليل الوفيات في حوادث الاصطدام الأمامية بنسبة 26% للسائقين الذين يرتدون أحزمة الأمان، و23% للركاب، وذلك بحسب الإدارة الأمريكية الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة «NHTSA».

ويتعرض الركاب الذي يجلسون قرب الوسادة الهوائية عند انتفاخها لخطر الإصابة، فتحدث معظم الوفيات بسبب الأكياس الهوائية عندما لا يستخدم الكبار، أو الأطفال أحزمة الأمان بشكل صحيح، وفق «عالم السيارات».

في التالي سنقدم لكم نصائح للمحافظة على سلامتكم وسلامة أطفالكم ضمن سيارات تمتلك ميزة الأكياس الهوائية.

 سلامة الأطفال
أكثر الأماكن أمانًا للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا، هي المقعد الخلفي المقيد بشكل صحيح، وبعيدًا عن قوة الوسائد الهوائية المنتشرة.

إذا كان يجب على الأطفال الجلوس في المقدمة، فتأكد من أن مقعد السيارة مسحوب للوراء، وأن الطفل محكم بحزام الأمان.

الابتعاد قليلًا عن عجلة القيادة
يتعرض السائقون المتمركزون بالقرب من عجلة القيادة لخطر الإصابة بسبب الوسائد الهوائية، ويمكن أن تقلل أو تقضي على هذا الخطر عن طريق الجلوس على بعد 10 بوصات على الأقل من عجلة القيادة.

لا تبقي الجزء الخلفي من المقعد في وضع مستقيم تمامًا.

لا تدفع الجزء الخلفي من المقعد وتبقيه بوضعٍ مستقيم تمامًا، وذلك كي تتمكن من تحريك نفسك، والاستلقاء قليلًا لضمان أنك على مسافة آمنة من الأكياس الهوائية.

إذا كان ذلك يجعل من الصعب عليك رؤية الطريق، فضع وسادة مريحة وغير قابلة للانزلاق على المقعد، وبهذه الطريقة ستكون قادرًا على تحريك ظهرك بحرية، وزيادة طولك.

ضبط عجلة القيادة
إذا كان لديك عجلة قيادة قابلة للتعديل في سيارتك، فهذا يعتبر ميزة.

يمكنك إمالة العجلة نحو الأسفل أو الأعلى، وذلك لتوجيه الوسادة الهوائية نحو مستوى صدرك.

سيساعدك هذا على تجنب أي إصابة على الرقبة، أو الوجه بسبب الوسادة الهوائية المنتفخة.

استخدم دائمًا حزام الأمان
خلال كل رحلة سواء كانت قصيرة، أو طويلة، حتى لو كان طولها بضعة أمتار، ارتد حزام الأمان، وهذا ينطبق على السائق والركاب.

ربط حزام الأمان أمرًا مهمًا لأنك لا ترغب في أن ترميك قوة الحادث في الوسادة الهوائية السريعة النفخ، إذا حدث ذلك، فقد تواجه بعض الإصابات الخطيرة.

سواء كان لديك ميزة الوسائد الهوائية في سيارتك أم لا، اتبع دائمًا هذه النصيحة، فحزام الأمان هو الأساس في حمايتك وحماية ركاب سيارتك.

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