سوزوكي تطور منافسة «RAV4»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 نوفمبر 2021, 03:15 مساء
شركة سوزوكي اليابانية تستعد لكشف سيارة جديدة من فئة «S-Cross» (الإنترنت)

طوّرت شركة سوزوكي سيارتها الجديدة من فئة «S-Cross» لتنافس سيارات «RAV4» من تويوتا.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن المركبة الجديدة تختلف كليًا من حيث التصميم عن مركبات «S-Cross» الحالية من سوزوكي، فقد حصلت على هيكل أكبر حجمًا، ومصابيح أنحف وأكثر تميُّزًا تعمل بتقنيات LED الحديثة، كما أصبح هيكلها أكثر متانة، وفق ما نقل «روسيا اليوم» عن «موتو1».

وجُهزت هذه المركبة بقمرة جديدة كليًا مزوَّدة بأحدث التقنيات، منها نظام «ملتيميديا» متطور يُدار عبر شاشة لمسية بمقاس 9 بوصات، ومقود جديد مجهز بكل ما يلزم للتحكم بالاتصالات والأصوات ووضعيات القيادة.

وحصلت هذه السيارة أيضًا على نظام متقدم للتحكم بالفرامل في الحالات الطارئة، كما جهزت بنظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، ونظام تصحيح المسار آليا أثناء السير على الطرقات، فضلا عن حساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

وستعمل نماذجها بمحركات بنزين بسعة 1.6 لتر بعزم 117 حصانًا، ومحركات توربينية بسعة 1.4 لتر وعزم 140 حصانًا، كما ستأتي بعلب سرعة ميكانيكية وأوتوماتيكية بخمس سرعات.

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