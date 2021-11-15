بالفيديو: مميزات سيارة فورد «Mondeo»

فورد تزيح الستار عن أحدث منافس لسيارات تويوتا «Camry»

كشفت فورد تصميم سيارة «Mondeo» الجديدة، التي ستشكل منافسة قوية لسيارات «Camry» التي طرحتها تويوتا هذه السنة.

ومن حيث المظهر تختلف المركبة الجديدة بشكل كبير عن سيارات «Mondeo» التي طرحت العام الماضي، إذ اكتسبت طابعًا يوحي بالقوة من خلال تصميم واجهاتها الأمامية والانحناءات التي أصبحت أكثر بروزًا على غطاء المحرك.

كما أصبح الهيكل أكثر انسيابية في هذه السيارة، وزودتها فورد بعجلات عريضة بمقاس 19 إنشًا، وجنح هوائي صغير على مؤخرة الصندوق الخلفي لزيادة الثبات على السرعات العالية.

وجاء هيكل السيارة بطول 4 أمتار و93 سنتيمترًا، بعرض 187 سم، وارتفاع 150 سم، أما المسافة بين محوري العجلات فيه ازدادت لتصبح 294 سم.

وجهزت «Mondeo» الجديدة بأحدث أنظمة «الملتيميديا»، ونظام للحفاظ على الثبات على المنعطفات، ونظام لتثبيت السرعة أثناء السفر، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية، وأنظمة لتدفئة وتبريد المقاعد، ونظام تشغيل المحرك والمكيفات عن بعد.

وستطرحها فورد بمحركات توربينية بسعة 2.0 لتر قادرة على توليد عزم يعادل 238 حصانًا، وستعمل السيارة بنظام دفع أمامي، وعلب سرعة أوتوماتيكية بسبع سرعات.

فورد تزيح الستار عن أحدث منافس لسيارات تويوتا «Camry»

فورد تزيح الستار عن أحدث منافس لسيارات تويوتا «Camry»