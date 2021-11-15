بالفيديو: تعرف على جديد دايهاتسو العائلية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 نوفمبر 2021, 01:49 مساء
اليابان تطرح منافسا جديدا لسيارات تويوتا

كشفت دايهاتسو اليابانية مركبتها الجديدة، التي صممت لتنافس سيارات Avanza»» العائلية الحديثة من «تويوتا».

وتأتي مركبة Xenia الجديدة بهيكل ميني فان مميز التصميم مبني على منصات Xenia، طوله 4 أمتار و39 سنتيمترًا، عرضه 173 سم، ومجهز بعجلات بمقاس 15 و16 إنشًا وذلك نقلاً عن موقع «روسيا اليوم».
أما قمرة السيارة فحصلت على 3 صفوف من المقاعد تتسع لـ 8 ركاب، وجهزت بواجهة قيادة متطورة تتوسطها شاشتان لمسيتان، واحدة كبيرة للتحكم بأنظمة «الملتيميديا» وأنظمة الصوت والعديد من خصائص المركبة، وأخرى أصغر حجمًا للتحكم بأنظمة التكييف وأنظمة تدفئة وتبريد المقاعد.

وزودت دايهاتسو مركبتها أيضًا بوسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب أثناء الحوادث، وأنظمة لتثبيت السرعة على طرقات السفر، وأنظمة للحفاظ على الثبات على المنعطفات والمنحدرات، وعدة أنظمة قيادة تناسب الحركة على مختلف الطرق، فضلاً عن حساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

وستطرح Xenia بمحركات بنزين اقتصادية بسعة 1.5 لتر وعزم 106 أحصنة، كما قد تتوفر منها نسخ أقوى مجهزة بمحركات بسعة 2.0 لتر، وستعمل هذه المحركات على سرعة ميكانيكية وأوتوماتيكية.

 

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