«أكورا» تعود بسيارة جديدة مقابل 30 ألف دولار

تعرف على نموذج «أكورا إنتغرا» الجديد للعام 2023

تستهدف أكورا، مرة أخرى، جمهور المتحمسين، بسيارة جديدة يبدأ سعرها من 30 ألف دولار تقريبًا.

وعندما غادرت أكورا إنتغرا سوق الولايات المتحدة في العام 2001، كانت أيضًا النموذج الأخير في تشكيلة أكورا.

وبعد عشرين عامًا، أصبحت إنتغرا أول موديل يعيد الشركة إلى السوق، حيث تم استبدال ILX في تشكيلة أكورا، فيما تم تجهيز إنتغرا لتلبية احتياجات كل من هواة الحنين إلى الماضي والمتحمسين الشباب على حد سواء من خلال مواصفات سيارة مميزة.

وتسير إنتغرا 2023 على نفس المنصة الموجودة تحت سيفيك سي، وتتميز بسعة 1.5 لتر بشاحن توربيني جنبًا إلى جنب مع ترس تفاضلي محدود الانزلاق، ولم يتم تزويدها بخرج طاقة، لكن من المتوقع أنه سيصل إلى 200 حصان على الأقل، كما يمكن العودة إلى ناقل الحركة اليدوي بست سرعات.

وهناك أيضًا ميزة مطابقة سرعة الدوران في Civic Type R عند النقر، وسيتم أيضًا تقديم ناقل حركة أوتوماتيكي، مما يميز السيارة عن طراز Civic Si ذات العصا فقط.

ويعود طراز الهاتشباك بأربعة أبواب أيضًا، وكان شوهد آخر مرة في الجيل الأول من إنتغرا، مع عدم وجود صندوق، فيما ينحرف خط السقف بلطف إلى الخلف تمامًا، ويرفع لأعلى بواسطة جناح خلفي خفي.

أما بخصوص التصميم الخلفي فهو مستوحى من طرازي الجيلين الثاني والثالث، مع مساحة واسعة من الألواح المعدنية المنقطة بمصابيح خلفية متدرجة ويتخللها شعار أكورا بارز، على عكس الأجيال الثلاثة الماضية، لن يكون هناك نسخة ثلاثية الأبواب هذه المرة.

ويرغب خبراء السيارات أن تكون سيارة أكورا القادمة جريئة بنفس القدر مع الواجهة الأمامية، والتي تتميز بشبك أكورا العائلي الرائع، وتضيف إضاءة LED الأمامية والخلفية بعض التألق، كما أن «INTEGRA» المنقوش على المصد الأمامي والخلفي هو لمسة لطيفة.

هذا المحتوى من تيربو العرب

تعرف على نموذج «أكورا إنتغرا» الجديد للعام 2023

تعرف على نموذج «أكورا إنتغرا» الجديد للعام 2023

تعرف على نموذج «أكورا إنتغرا» الجديد للعام 2023