أجزاء يجب فحصها بشكل دوري في سيارتك

7 أجزاء في السيارة يجب فحصها بشكل دوري منتظم لتجنب المخاطر والتكاليف الباهظة

تعتبر صيانة السيارة من أهم الأمور التي يجب أن يلتزم بها مالكها، فالأمر لا يقتصر على شراء مركبة فقط وقيادتها؛ بل يجب صيانتها بشكل دوري منتظم.

وهناك قطع وأجزاء موجودة في السيارة في غاية الأهمية، يجب متابعتها وفحصها وإصلاحها إذا لزم الأمر بشكل دوري منتظم، ليس لتجنب تكلفة أكبر فقط؛ بل لتجنب العديد من المخاطر على حياة السائق والركاب والمارة في الطريق.

وخلال السطور القليلة التالية، نستعرض أبرز 7 أجزاء في السيارة يجب فحصها بشكل دوري منتظم لتجنب المخاطر والتكاليف الباهظة، وفقًا لخبراء الموقع العالمي المتخصص في أخبار السيارات «كار فاكس».

فحص الإطارات بشكل منتظم

- يُنصح بإجراء فحص شامل للإطارات سواء ضغط الهواء أو التأكد من سلامتها، وعدم وجود أي تشققات أو تآكل فيها لضمان أمان أكبر لقائد السيارة والركاب المرافقين له بصورة دورية منتظمة.

قياس مستوى الزيت وتغييره

- يجب على سائق أو مالك السيارة متابعة مستويات الزيت على الأقل بشكل أسبوعي، لتجنب العديد من المخاطر، مع تغيير فلتر الزيت بشكل دوري منتظم أيضًا، فعند انخفاض كمية الزيت سيتعين على الزيت المتبقي أن يعمل بجهد أكبر لحماية محرك سيارتك، مما تتسارع عملية الأكسدة وسيسرع الكثير من التآكل بسبب الاحتكاك العالي.

- ويمكن أن يؤدي نقص الزيت إلى تدهور الخراطيم المطاطية للمحرك، ويمكن أن يتسبب في تعطل سيارتك دون سابق إنذار.

التحقق من عمل بطارية السيارة

- يجب على سائق السيارة التحقق بصورة منتظمة من حالة البطارية والكابلات الموصلة إليها، خاصة عند مواجهة أعطال الدينامو.

- ويمكن متابعة ذلك من خلال قراءة الجهد قبل شراء بطارية السيارة، ومعرفة حجم البطارية بشكل صحيح في دليل مستخدم السيارة، التحقق من جودة وصلات بطارية السيارة بشكل متكرر.

- وإذا كانت سيارتك تواجه مشكلة في بدء تشغيل المحرك، تحقق من توصيلات بطارية السيارة ونظفها من التأكسد إذا كان موجودًا.

حزام أمان السيارة

- يعتبر حزام الأمان من أهم تجهيزات شركات صناعة السيارات لجميع الموديلات في كل الأوقات، للحفاظ على أمان وسلامة الركاب في جميع دول العالم.

- لذا مع هذه القطعة لا مجال للمزاح أو الأعطال، وينصح الخبراء ألا يقوم قائد السيارة بالتحرك بها من الأساس في حالة وجود عطل أو مشكلة في حزام الأمان السيارة.

- يتكون حزام الأمان في السيارات من 5 أجزاء أساسية، بداية من المشبك، مرورًا بلوحة المزلاج، الحزام، وحلقة الربط وأخيرًا الكماشة، وفي حالة تعطل أي من هذه الأجزاء سيتعين على قائد السيارة إصلاحه على الفور، والتأكد من عمل وسلامة الـ 5 أجزاء في الحزام.

مكابح السيارة

- تعتبر مكابح السيارة من أكبر وسائل الأمان في السيارة، وفي حالة انخفاض كفاءتها أو إهمالها ستزداد نسب وقوع الحوادث بشكل كبير.

- كما أن عدم إجراء الصيانة الدورية للمكابح أو سوء استخدامها يجعلها قابلة للتلف، وهو ما يعرض حياة قائد السيارة وركابها للخطر خاصة في حالة الاحتياج إليها في لحظة صعبة وحاسمة لتفادي الاصطدام.

فلتر هواء المحرك

- يعد فلتر الهواء أحد أهم الأجزاء في السيارة، والتي يجب المحافظة على سلامتها حتى تتمكن المركبة من تنقية الهواء الداخل إلى المحرك حتى لا يتعرض إلى الأعطال أو التلفيات.

- وتتركز مهمة فلتر الهواء على تنقية الهواء الداخل إلى المحرك من الأتربة والغبار والشوائب، حتى تتم عملية الاحتراق الداخلي لمحرك السيارة بأكبر كفاءة ممكنة.

- وفي حالة الحرص على صيانة محرك فلتر الهواء بشكل دوري، فإن قائد السيارة سيوفر للمحرك أفضل احتراق داخلي ممكن، وبالتالي أداء أفضل على الطريق، واستهلاك أقل بشكل ملحوظ للبنزين.

- ولكن هناك البعض من قائدي السيارات يتجاهلون صيانة فلتر الهواء وتبديله في المواعيد المحددة، لذلك وهو الأمر الذي ينعكس بشكل سلبي على صحة السيارة وعلى قدراتها على العمل.

فلتر هواء كابينة القيادة

- من الأجزاء الأساسية للتهوية الداخلية لقمرة السيارة خاصة في البلدان التي تشهد درجات حرارة مرتفعة في فصل الصيف.

- فالقيادة في الطقس الحار دون تهوية جيدة داخل قمرة القيادة ستؤثر سلبًا على سائق السيارة، وستتسبب في فقدان التركيز بشكل مباشر، وبالتالي ارتفاع نسب واحتمالية التعرض لحادث، لذا ربما يبدو الأمر ترفيهيًا لدى البعض، لكنه في غاية الأهمية لحياتك وحياة من حولك على الطريق.

