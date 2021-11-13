إعادة إحياء فورد «GT500» بعد 55 عاما

شركة فورد تحتفل بمرور 55 عاماً على إنتاج سيارة «GT500»

تحتفل فورد بمرور 55 عامًا على تدشين سيارتها «GT500»، ولهذا أعلنت الانتهاء من تجهيز طراز الإصدار المحدود باللون الأزرق «بريتاني»، مع كسوة خطوط ويمبلدون البيضاء تكريمًا للسيارة الأصلية التي أُنتجت في العام 1967.

وتضيف فورد باقة «هيريتيج إديشن» إلى سيارة موستانج شيلبي «GT5oo 2022» احتفالًا بمرور 55 عامًا على إطلاقها.

كما أنها تضيف إمكانية طلاء «بريتني بلو» مع خطوط سباق ويمبلدون وايت أو أسود إلى السيارة التي تعمل بقوة 760 حصانًا، وقالت إن السيارة ستكون متاحة للطلب الأسبوع المقبل، بسعر يبدأ من 76.800 دولار.

وطرحت شركة فورد سيارة موستانج شيلبي جي تي 350 وجي تي السوبر المحبوبة من خلال منحها طرازات هيريتدج إديشن تكريمًا لتاريخ الشركة، الآن تفعل الشيء نفسه بالنسبة لأقوى سيارة على الإطلاق، «GT500»، لكننا نأمل ألا نضطر إلى توديع سيارة موستانج أخرى عالية الأداء قريبًا.

وحزمة النسخة التراثية من موستانج شيلبي «GT500» مستوحاة من 1967 «GT500» الأصلية، وطليت باللون الأزرق الرائع «Brittany Blue»، ويمكن للعملاء اختيار خطين مختلفين، إما في «Wimbledon White» أو «Absolute Black»، يكلف الخيار المرسوم يدويًا 10000 دولار، تمامًا كما هو الحال في السيارة القياسية، في حين أن خيار الفينيل قياسي ويتضمن شريطًا جانبيًا.

وتأتي السيارة بمحرك V-8 فائق الشحن بسعة 5.2 ليتر ينتج 760 حصانًا وعزم دوران يبلغ 625 رطلاً - قدمًا لتشغيل موستانج شيلبي جي تي 500، ويقترن بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض بسبع سرعات.

وفي اختبار السيارة والسائق، وصلت «GT500» المجهزة بإطاراتها الصيفية القياسية إلى 60 ميلًا في الساعة في 3.4 ثانية، وبلغت ربع ميل في 11.3 ثانية بسرعة 132 ميلاً في الساعة.

وعندما اختبرنا موستانج شيلبي جي تي 500 العام 1967، دفعها محرك V-8 بقوة 355 حصانًا بسعة 7.0 ليتر إلى 60 ميلاً في الساعة في 6.5 ثانية وخلال الربع في 15.0 ثانية بسرعة 95 ميلًا في الساعة.

إضافة إلى ذلك، تضيف فورد «Code Orange»، المتوفر في «GT»، و «F-150 Raptor»، و «Bronco Raptor» المرتقبة، إلى قائمة خيارات الألوان الخاصة بـ«GT500»، وهناك نسخة جديدة محدودة من كوستال متوفرة في موستانج إيكوبوست بريميوم بقوة 310 أحصنة، والتي تتضمن عجلات فريدة ذات طلاء داكن مقاس 19 بوصة وشبكة سوداء وخطوط جانبية فريدة من الفينيل، وهي متوفرة حصريًا في بريتاني بلو أو سايبر أورانج أو رابيد ريد.

وستُتاح طلبات شراء موستانج 2022، بما في ذلك «Shelby GT500» هيريتيج إديشن

و«EcoBoost Premium Coastal Edition»، يوم الإثنين، 15 نوفمبر، بينما تضيف حزمة هيريتيج إديشن 2140 دولارًا إلى سعر «GT500»، مما يزيدها إلى 76.800 دولار، ويبدأ إصدار «Coastal Edition» من 35.415 دولارًا، ستصل إلى الوكلاء في الربيع.

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شركة فورد تحتفل بمرور 55 عاماً على إنتاج سيارة «GT500»

شركة فورد تحتفل بمرور 55 عاماً على إنتاج سيارة «GT500»