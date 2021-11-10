تعرف على جديد «فورد رابتور 2023»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 نوفمبر 2021, 12:10 مساء
فورد رابتور 2023 بتعديلات ومميزات جديدة

شاركت فورد الصور الرسمية الأولى لسيارة برونكو رابتور 2023، والتي تم التقاطها حصريًا بواسطة Bronco Nation.

وتُظهر هذه الصور المظهر العريض لسيارة برونكو رابتور، والإطارات المتوفرة مقاس 37 بوصة، والتفاصيل الخارجية الأخرى.

تقول فورد إن برونكو رابتور ستصل العام المقبل، وستنضم إلى F-150 رابتور المعروضة للبيع الآن وذلك وفقًا لموقع «القيادي».

وقالت الشركة إن السيارة الجديدة ستنضم لسياراتها الجديدة عالية الأداء للطرق الوعرة، وعلى الرغم أننا رأينا صورًا تجسسية للسيارة؛ فإنها بالطبع لم تظهر أي تفاصيل، ولكن هذه الصور المموهة قليلًا تُظهر مزيدًا من التفاصيل، التي تدل على مظهرها القوي العدواني، وتصميمها الجريء.

سيتم تجهيز فورد برونكو رابتور بمخمدات تجاوز أنبوب مزدوج من Foxs Live Wire (تستخدم أيضًا في F-150 رابتور)، ما يجعلها أعلى بكثير من سيارات الدفع الرباعي القياسية.

وسيتم تزويدها بإطارات BFGoodrich K02 مقاس 37 بوصة لجميع التضاريس، وهي متوفرة أيضًا للسيارة F-150 Raptor.

وسيتوفر شبكة نصية للسيارة ومصابيح أمامية كهرمانية وأضواء علامة، مما يعني أنها ستكون أكثر من 80 بوصة وألواح انزلاقية، ومصابيح خلفية أغمق وفريدة من نوعها.

لم تكشف فورد بعد عن أي تفاصيل حول قوة المحرك الذي سيشغلها برونكو رابتور، ولكن هناك شائعات تقول إنها ستستخدم محرك EcoBoost V-6 القوي المزود بشاحن توربيني مزدوج.

في الوقت الحالي، أقوى محرك في برونكو هو محرك V-6 توربو مزدوج بقوة 330 حصانًا سعة 2.7 لتر ساعد في دفع إصدار برونكو First Edition ذي البابين من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة في 6.3 ثانية.

ومن المحتمل أن يكون إنتاج برونكو رابتور أعلى بكثير ويمكن أن يصل إلى حوالي 450 حصانًا.

وحسب بعض التسريبات، نتوقع وصول السيارة في العام المقبل، ولكن لا يزال السعر علامة استفهام، ولكن لا تتوقع الكثير من التغيير من 60 ألف دولار أميركي نظرًا لأن Wildtrak ذات الأبواب الأربعة تبدأ من 50970 دولارًا.

فورد رابتور 2023 بتعديلات ومميزات جديدة
فورد رابتور 2023 بتعديلات ومميزات جديدة
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