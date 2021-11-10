سيارة يونانية خارقة بقوة 3000 حصان

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 نوفمبر 2021, 10:13 صباحا
صانع سيارات يوناني يكشف مركبة قادرة على الانطلاق من الثبات إلى 100 كيلوكتر في الساعة في 1.8 ثانية فقط

كشف صانع سيارات يوناني جديد يُدعى Spyros Panopoulos (أو SP Automotive)، عن سيارته الخارقة الجديدة والتي حصلت على اسم «Chaos» أي فوضى باللغة العربية.

وحسب بيان الشركة، السيارة مزودة بمحرك V10 مزدوج الشاحن بسعة 4.0 ليتر مع بعض أشكال المساعدة الهجينة غير المكشوف عنها، وتبلغ قوتها 3000 حصان و12000 دورة في الدقيقة.

ووفقًا لتصريحات الشركة، السيارة ستكون قادرة على الانطلاق من الثبات إلى 100 كيلوكتر في الساعة في 1.8 ثانية فقط، وسرعتها القصوى تبلغ 310 أميال في الساعة (499 كيلومترًا في الساعة).

وبعد هذه المواصفات الخارقة، سيبلغ سعر السيارة حوالي 15 مليون دولار أميركي.

ومع ذلك، يمكن للمشترين الذين يبحثون عن خيار أكثر تواضعًا اختيار الطراز الأساسي بقوة 2000 حصان (1491 كيلو واط)، ويستخدم هذا الإصدار الأقل قوة نسخة أضعف قليلاً من نفس محرك V10، دون مساعدة هجينة، بتكلفة 6.4 مليون دولار بالمقارنة.

يقترن كلا المحركين بنفس ناقل الحركة ثنائي القابض، بينما يأتي الدفع الرباعي أيضًا بشكل قياسي في الزوج.

ولضمان توقف هذه السيارة الفائقة بنفس سرعة انطلاقها، فسيتم تزويدها بأقراص مكابح مقاس 16.9 بوصة (428 ملم) في الأمام وأقراص مقاس 16.4 بوصة (416 ملم) في الخلف، مخبأة خلف مجموعة عجلات مقاس 22 بوصة مطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد.

مع كل هذه القوة المتاحة، تقول شركة إس بي أوتوموتيف إنها ستحاول تحطيم كل سجل سرعة تقريبًا تم تسجيله في عالم السيارات.

وستحاول السيارة التفوق على توقيت السيارة بورش 911 جي تي 2 آر إس في حلبة نوربورغرينغ، وسرعتها القصوى التي بلغت 286.1 ميل في الساعة في تواتارا.

وتقول الشركة إنها تخطط لإنتاج من 15 إلى 20 نسخة فقط سنويًا، ولكن اعتمادًا على طلب العملاء، يمكن أن تزيد من رقم الإنتاج هذا إلى 100 وحدة.

ومن المفترض أن نرى سيارات العملاء الأولى على الطريق في وقت ما من العام المقبل، ولكن هذا بعيد كل البعد عن الضمان مع هذا النوع من السيارات.
هذا المحتوى من تيربو العرب

صانع سيارات يوناني يكشف مركبة قادرة على الانطلاق من الثبات إلى 100 كيلوكتر في الساعة في 1.8 ثانية فقط
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سيارة يونانية خارقة بقوة 3000 حصان