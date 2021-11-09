سيارة اقتصادية جديدة من ميتسوبيشي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 نوفمبر 2021, 03:10 مساء
تعرف على سيارة ميتسوبيشي الاقتصادية Xpander

كشفت ميتسوبيشي اليابانية عن سيارة Xpander الجديدة التي صممتها لتكون من بين أكثر السيارات العائلية منافسة من حيث المواصفات والأسعار.

وحملت المركبة الجديدة العديد من التغيرات مقارنة بسيارات Xpander السابقة إذ حصلت على هيكل انسيابي بتصميم أكثر عصرية، وزُودت بمصابيح وكشافات ضباب تعمل بأحدث تقنيات LED، كما ازداد ارتفاع هيكلها عن الأرض ليصبح 225 ملم وذلك وفقا لموقع «موتور 1».

وجهزت المركبة بعجلات عريضة بمقاس 17 إنشا، وازداد طول هيكلها ليصبح 4 أمتار و59 سنتيمترا، أما قمرتها فأتت بثلاثة صفوف من المقاعد التي تتسع لـ 6 ركاب.

وحرصت ميتسوبيشي على تجهيز هذه السيارة بأحدث الأنظمة متعددة الوسائط «مالتي ميديا» التي يمكن التحكم بها عبر شاشات لمسية متطورة، كما زودتها بأنظمة لمنع الانزلاق على المنحدرات والمنعطفات، وأنظمة لتدفئة المقاعد والمقود، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

وستطرح المركبة في الأسواق العالمية بمحركات بنزين اقتصادية بسعة 1.5 لتر تولد عزما يعادل 105 أحصنة، وستعمل المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية أو ميكانيكية بخمس سرعات، أما أسعارها في الأسواق الآسيوية فستكون نحو 16700 دولار.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مدرب «تشيلسي» يوجه رسائل لمنتخبي أميركا وفرنسا
رياضة عالمية
وفاة الفنان المصري أحمد خليل إثر إصابته بفيروس كورونا
ثقافة وفن
عملة «إيثر» تصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق
اقتصاد
بالصور.. المنتخب الوطني يبدأ تدريباته لمباراتي الغابون وأنغولا
رياضة محلية
تشافي يكشف رسالة ميسي له في مؤتمره الصحفي بكتالونيا: هو الأعظم في تاريخ برشلونة ...
رياضة عالمية
كاركاتير خيري - مرشح!
كاريكاتير
فرنسا: أساقفة وكهنة يعترفون بمسؤولية الكنيسة في قضية الاعتداءات جنسية
دولى
اليمن: محكمة في صنعاء تحكم على عارضة أزياء بالسجن 5 سنوات
عربى
«هآرتس» تتحدث عن «زيارة سرية» لصدام حفتر إلى تل أبيب
ليبيا
فصل 861 طالبا وطالبة انتهت المدة القانونية لإيفادهم للدراسة بالخارج
ليبيا
أجواء ملغمة تسبق «مؤتمر باريس» حول ليبيا
ليبيا
حيثيات تأجيل النظر في الدعوة القضائية المرفوعة بأميركا ضد المشير حفتر
ليبيا
جريدة «الوسط»: انطلاق السباق نحو «الصندوق».. وقانون الانتخاب رهين الخلاف
ليبيا
المشري يؤكد اتخاذ كافة الإجراءات للطعن في قوانين الانتخابات أمام الدائرة ...
ليبيا
«رويترز»: نائبة بايدن تعتزم إعلان دعمها انتخابات 24 ديسمبر خلال مؤتمر باريس
ليبيا
«فورد» تستعد لإطلاق منافس لسيارات F150 الجبارة (فيديو)
سيارات
مواطنون ينتقدون قرار تحديد أسعار السلع الأساسية ويعرضون مقترحات لتحقيق توازن
ليبيا
مصادر لـ«بوابة الوسط»: الدبيبة يكلف أبوجناح مهام رئيس الحكومة استعدادا للترشح ...
ليبيا
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

قصة نجمة مرسيدس