قصة نجمة مرسيدس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 نوفمبر 2021, 04:00 مساء
قبل 100 عام ولدت نجمة (ثلاثية النقاط) لتصبح من أشهر شركات السيارات.. إليك قصتها.

تحتفل شركة مرسيدس بالذكرى المئوية للنجمة ثلاثية النقاط، فقبل 100 عام، وُلِدت نجمة (ثلاثية النقاط) لتصبح من أشهر شركات السيارات وأكثرها فخامة.

تعد الشعارات أكثر من مجرد تسمية لشركة، بل هي أيضًا بمثابة هوية للعلامة التجارية، حتى أن هذه الشعارات تصبح أيقونات بطريقتها الصغيرة أو المهمة، مثال على ذلك، ما عليك سوى إلقاء نظرة على النجمة الثلاثية لمرسيدس بنز وذلك وفقا لموقع «القيادي».

ترمز النجمة ثلاثية الرؤوس في الأصل إلى طموح شركة دايملر في عالم الميكنة على الأرض وفي الماء وفي الهواء، فتحتفل مرسيدس بنز هذا الشهر بالذكرى المئوية لهذا الشعار، بينما كانت هناك اختلافات على مدار القرن، لا تزال العناصر الرئيسية موجودة، إذا كانت تحتوي على حلقة بداخلها نجمة ثلاثية الرؤوس، فأنت تعرف ما الذي تنظر إليه.

في 5 نوفمبر 1921 عندما تم تسجيل هذا الشعار للمرة الأولى، تقدمت شركة دايملرموتورن جيزيلشافت (DMG) بطلب لحماية العلامة التجارية للشعار الذي لا يزال قيد الاستخدام حتى اليوم.

لكن قبل ذلك، كانت النجمة موجودًا منذ حوالي عقد من الزمان، لكنها لم تكن موجودة داخل الحلبة بعد، ومع ذلك، فإن العلامة التجارية التي نعرفها الآن باسم مرسيدس بنز لم تظهر حتى العام 1926، بعد خمس سنوات من تقديم الختم لحماية العلامة التجارية.

شهد اندماج DMG مع Benz & Cie في العام 1926 إجراء بعض التعديلات على الشعار، كانت النجمة ثلاثية الرؤوس مزينة بإكليل غار بنز، ثم لديك نجم غطاء المحرك الأيقوني الذي كان موجودًا في سيارات مرسيدس بنز منذ ذلك الحين.

بالنسبة لأولئك الذين يتذكرون، فإن النقاط الثلاث لها معنى كبير، إنه يرمز إلى هدف دايملر المتمثل في تشغيل المركبات البرية والبحرية والجوية، تجدر الإشارة أيضًا إلى أنه كان هناك نجمة رباعية مسجلة في العام 1921، ولكن تم استخدامها من قبل شركة دويتشه إيروسبيس اكتينجيسيلشافت في العام 1989، والمعروفة الآن باسم دايملر بنز إيروسبيس.

نظرًا لقوة الشعار، فمن غير المرجح أن نراه يتغير أبدًا، ومع ذلك، قد يكون ترتيب زخرفة غطاء المحرك الكلاسيكي في طريقه للخروج بالنسبة لمعظم موديلات مرسيدس بنز.
 

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