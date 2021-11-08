أغرب الأسئلة المتداولة عن السيارات الكهربائية

هل يمكنك قيادة سيارة تسلا في الثلج؟

سيخبرك أنصار السيارات الكهربائية أنها تشبه السيارات العادية تمامًا، فبالنسبة للجزء الأكبر، هم على حق، فحينما تضغط على الدواسة على اليمين وتنطلق السيارة، وتدير العجلة يتساوى الجميع، ولكن الاختلافات الأخرى ربما تحتاج إلى شرح حتى يقبل المشترون العاديون على السيارات الكهربائية.

ولتقديم هذا التفسير، أطلق موقع «cleantechnica» الأمريكي قسمًا جديدًا يسمى «الأسئلة الشائعة حول السيارات الكهربائية» والذي يأمل في الإجابة على تلك الأسئلة الغريبة التي تظهر بنسبة 1% من الوقت.

وطرح الموقع سؤالًا: هل يمكنك قيادة سيارة تسلا في الثلج؟

وجاءت الإجابة واضحة وصريحة أنه يمكن قيادة السيارة تسلا في الثلج، كما يمكنك قيادة أي سيارة كهربائية أخرى أيضًا في الثلج، تمامًا كما يمكنك قيادة أي سيارة تعمل بمحرك احتراق داخلي (ICE) في الثلج، لكن التجربة يمكن أن تكون مختلفة تمامًا، لسببين.

الأول هو أن السيارات الكهربائية تقدم كل عزم الدوران عند 0 دورة في الدقيقة، وتوفر القوة القصوى متعة كبيرة وقيادة مفعمة بالحيوية، ولكنها ليست بالضرورة ما تريده على طريق جليدي أملس.

والثاني هو أن الطقس القاسي، أو الحرارة أو البرودة، لها تأثير سلبي على كفاءة سيارتك، مما يعني أنه سيكون لديك نطاق قيادة أقصر مع خزان كامل من الإلكترونات في بطاريتك.

ومن المؤكد أن الطقس القاسي له تأثير ملحوظ على الاقتصاد في استهلاك الوقود في السيارات التي تعمل بمحرك ICE، ولكن إذا كان عليك التوقف عن البنزين أو الديزل، فإن الخروج من المنزل مبكرًا عن المعتاد في رحلتك، فعادةً ما تكون هذه ليست مشكلة كبيرة.

وإذا كان عليك إيقاف مخرج واحد في وقت سابق في EV؟ قد يعني ذلك الفرق بين توقف الشحن لمدة عشر دقائق والتوقف الذي قد يستغرق ساعات.

هذا المحتوى من تيربو العرب