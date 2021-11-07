جديد أستون مارتن «DBX»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 نوفمبر 2021, 03:13 مساء
مميزات جديدة تدخل على سيارة الدفع الرباعي أستون مارتن «DBX»

عندما يتم التباهي بسيارة أستون مارتن «DBX» لأول مرة في معرض جنيف للسيارات للعام 2015، التي كانت سيارة كهربائية بالكامل، لكنها لم تعد كذلك، ليس بعد على الأقل، حيث تأتي السيارة الجديدة مع محرك V8 الرائع الذي يولد البنزين، وهو محرك مستعار من مرسيدس- AMG، الذي يمنحها قوة إخراج كبيرة تصل إلى 550 حصانًا، وتدعمها 700 نيوتن/ متر من عزم الدوران، ويتم إمداد تلك القوة على أوسع نطاق مع توفير استجابة فورية للفرامل.

صنعت سيارة أستون مارتن «DBX» في معقل التصنيع الجديد كليًّا لشركة «أستون مارتن» في منطقة سانت أثان بجنوب ويلز في بريطانيا، كما بلغت نسبة بناء القوى العاملة 95% من ويلز أيضًا، وذلك وفقًا لموقع «تيربو العرب».

حقيقة أن هذا المصنع سيكون أيضًا موطن الكهرباء للعلامة التجارية أمرًا بالغ الأهمية، في غضون تسع سنوات، سيتم تزويد 90% من سيارات «أستون مارتينز» بالكهرباء.

تتميز سيارة أستون «DBX» بأنها من سيارات الدفع الرباعي الفاخرة مع الأداء القوي ودقة التوجيه للسيارة الرياضية لتحصل على سيارة فاخرة وقوية على الطريق.

كما تأتي مع قاعدة عجلات طويلة وغطاء محرك طويل، وركب عضلي، وجوانب منحوتة ونهاية خلفية مائلة لأعلى ومذهبة بمصابيح «LED»، تأتي أستون مارتن.

ستستضيف المقصورة الداخلية الفسيحة خمسة أشخاص يجلسون في الخلف براحة تامة مع تكييف هواء ثلاثي المناطق و632 لترًا من مساحة الأمتعة، مع بعض حلول التخزين المخفية الذكية للتمهيد للسفر والمغامرات والذهاب بها لأي مكان.

لم يتم تزويد السيارة بمحرك مرسيدس AMG فقط أسفل غطاء المحرك ولكن هناك أيضًا بعض المفاتيح الكهربائية المألوفة من الجيل السابق Merc في الأزرار وسيقان المؤشر، لكن مع الأسف القرص/ لوحة التتبع للتحكم في شاشة المعلومات والترفيه التي تأتي بمقاس 10 بوصات.

لكن من اللافت للنظر والمؤسف في نفس الوقت، بعد أنه على الرغم من قيام العميل بدفع160 ألف جنيه إسترليني لشراء هذه السيارة الحديثة، إلا أنه لن يحصل على شاشة تعمل باللمس، بالإضافة إلى ذلك لا يتم دعم «Andriod Auto» وذلك بسبب أزمة نقص الرقائق التي جعلت مصانع السيارات الكبرة تستغني عن بعض الرفاهيات داخل السيارة حتى تتمكن من الاستمرار في التصنيع والإنتاج والبيع.

لا تأتي سيارة أستون مارتن «DBX» مع سبائك 22 بوصة فحسب، وإنما بها باب خلفي كهربائي، ومقاعد جلدية مدفأة، وكاميرا بزاوية 360 درجة، وفتحة سقف بانورامية، وزجاج مزدوج، ونظام صوت بقوة 800 وات مع 14 مكبر صوت، بالإضافة إلى لوحة صنعت في بريطانيا العظمى، كما تم تزويدها بأحدث التقنيات التي من شأنها أن تحافظ على سلامة السائق والراكبين معه بداخلها.

مميزات جديدة تدخل على سيارة الدفع الرباعي أستون مارتن «DBX»
مميزات جديدة تدخل على سيارة الدفع الرباعي أستون مارتن «DBX»
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