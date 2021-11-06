«جوليا ألفا روميو» بصالون كهربائي كامل

تعديلات جديدة على السيارة جوليا أيقونة ألفا روميو

أعلن جان فيليب إمبراتو الرئيس التنفيذي لشركة ألفا أنها لن تكون علامة تجارية لسيارات الدفع الرباعي فقط، مع تأكيد أن صالون سيارة جوليا ألفا سيكون كهربائيًا بالكامل في مجموعة منتجاتها المستقبلية.

كما أعلن أن جوليا ألفا روميو سوف يتم إصدارها على أنها سيارة صالون تعمل بالكهرباء فقط، وفقًا للمدير التنفيذي للعلامة التجارية، والذي قال إن الشركة ستركز على سيارات الدفع الرباعي الكهربائية أيضًا.

وفقًا لشركة إمبارتو، فإن الانتقال إلى الكهرباء الكاملة في صالوناتها الأساسية أمر لا بد منه حيث تتطلع العلامة التجارية إلى تحويل مجموعة موديلاتها إلى سيارات كهربائية بالكامل بحلول العام 2027.

كما صرح أنه لا بُد لي من اتخاذ بعض الخيارات الكبيرة، عند الرغبة في الحصول على أكثر من مستوى متوسط من الأداء، فلا بُد أن تتحلى الشركة بالجرأة في تصميم سيارات ألفا وإمكاناتها.

موضحًا: «إذا قلت إنني سأذهب إلى السيارات التي تعمل بالكهرباء، أذهب بالكهرباء، أنا لست نصف حامل إذا رأيت ما أعنيه؟ إنها مخاطرة، لكن هذا طبيعي، نحن هنا لتحمل بعض المخاطر، لكننا تجاوزنا نقطة التحول بالنسبة».

يصف الرئيس التنفيذي أن السيارة رائعة للغاية، لذلك هناك مستقبل لهذا النوع من السيارات، لكنه سيكون مستقبلًا كهربائيًا، وهذا يعني على الأرجح 100% BEV سيارة كهربائية تعمل بالبطارية.

وعلى الرغم من الانتقال إلى مجموعات نقل الحركة الكهربائية بالكامل، أوضح رئيس ألفا أن العلامة التجارية ستستمر في إعطاء الأولوية للنهج المتمحور حول السائق والشكل الرياضي الذي اشتهرت به سياراتها على مدار 111 عامًا من التاريخ.

قال إمبراتو أن الشركة تعمل على تطوير السيارة بالشكل الذي يجعل السوق مستعدة لاستقبالها، حيث تعمل الشركة على تطوير السيارة لتصبح أكثر خفة وسلاسة في قيادتها حتى لو كانت كهربائية، فهذا عنصر أساسي في ألفا روميو يتم بناء هذا النطاق الجديد بناءً على ذلك.

كذلك لا تكتفي الشركة بتطوير السيارة على هذا النحو فهي تعمل على تحسين الأجواء التي سيشعر بها قائد السيارة عندما تقود سيارة ألفا روميو في العام 2025، لكن دون أنه تقديم ميزات وهمية لسيارات ألفا.

ونتيجة لذلك، يعمل فريق الابتكار الخاص به على الأحاسيس التي يريد أن يشعر بها عملاؤه، والاهتزازات، وردود الفعل ربما بعض الأصوات والحركات الجديدة، ولكن لا شيء مزيفًا هذا هو الهدف.

عندما يتعلق الأمر بالأسس الفنية لجوليا الجديدة، ستنتقل الصالون من منصة Giorgio الحالية المزودة بمحركات الاحتراق إلى هندسة STLA الكبيرة للشركة الأم Stellantis، والتي ستوفر نطاقًا لا يقل عن 800 كيلومتر (497 ميلاً)، مع أحجام بطاريات تتراوح من 101 كيلوواط في الساعة إلى 118 كيلو واط في الساعة.

وفقًا لمعلومات مستثمر Stellantis، أنها ستوفر أيضًا قدرة شحن سريع رائدة في فئتها، مع إضافة نطاق يصل إلى 20 ميلاً في الدقيقة، تم تصميم STLA Large لنماذج أداء الدفع الرباعي، حيث تحدد الشركة الأم لسيارة ألفا.

هذا المحتوى من تيربو العرب