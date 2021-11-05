أفضل النصائح لتخزين السيارة

تخزين السيارة (الإنترنت)

أحيانا نضر لتخزين السيارة لفترات طويلة، سواء لدواعي السفر أو عدم حاجتنا لها أو لأسباب أخرى عديدة.

وللحفاظ على سلامة السيارة في مثل هذه الحالات، إليك مجموعة نصائح تحافظ من خلالها على سيارتك أثناء عدم استخدامها لفترة طويلة، وفق «سعودي أوتو».

تشغيل السيارة من حين لآخر: لأن مجموعة من أجزاء السيارة تعتمد على ما تتحصل عليه من شحنات كهربائية من بطارية السيارة، لذا يلزم تشغيل محرك السيارة من حين لآخر للإبقاء على سلامة هذه الأجهزة .

التنظيف: من أهم أساسيات الحفاظ على سيارتك أثناء ركنها، وذلك لما قد تتعرض له السيارة من عوامل خارجية قد تؤدي لتآكل الطلاء، وتراكم الأتربة في الداخل والخارج.

تغيير الزيت وسوائل السيارة: من الأمور الضرورية أيضا التي يجب القيام بها، نظرا لأن ركن السيارة لفترة طويلة يضر بكفاءة هذه السوائل.

ضغط الهواء في الإطارات: يجب متابعته باستمرار طوال فترات ركن السيارة وقبل العودة لقيادتها مرة أخرى.

الحفاظ على خزان الوقود فارغا: وذلك لأن الوقود يسهم في حدوث ترسبات ضارة في الخزان، قد تؤدي لتعرضه للتلف.