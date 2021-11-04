«فورد» تستعد لإطلاق منافس لسيارات F150 الجبارة (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 04 نوفمبر 2021, 01:30 مساء
سيارة البيك آب الجديدة تنتمي لفئة Ranger (أرشيفية: الإنترنت)

كشفت بعض مواقع الإنترنت صورًا ومعلومات تتعلق بسيارة البيك آب الجديدة التي ستطلقها فورد قريبًا لتكون منافسًا مهمًا لمركبات F150 الرباعية الدفع الشهيرة.

وتبعًا لأحدث التسريبات فإن فورد ستكشف في 24 نوفمر الجاري عن سيارة البيك آب الجديدة من فئة Ranger، والتي ستأتي بعدة نماذج مجهزة بصف أو صفين من المقاعد، وفق «روسيا اليوم».

وبينت الصور المسربة لهذه السيارة أن تصميمها الخارجي يشبه بعض الشيء تصاميم سيارات F150 الحديثة، وخصوصًا من حيث تصميم الواجهة الأمامية، لكنها حصلت على مصابيح أمامية مميزة مجهزة بخطوط إضاءة تمتد على جانبي الواجهة.

وستتميز نماذج هذه المركبات من حيث التقنيات الحديثة الموجودة فيها، إذ ستجهز بأفضل أنظمة المولتيميديا القادرة على الاتصال بالإنترنت والاقتران بالهواتف والأجهزة المحمولة لاسلكيًا، كما ستحصل نماذجها العادية على شاشات لمسية بمقاس 12 بوصة أما النماذج الأعلى سعرًا فستجهز بشاشات لمسية متطورة بمقاس 15.5 بوصة.

وستعمل هذه المركبات بنظامي دفع خلفي ورباعي، ومحركات بنزين تروبينية V6 بسعة 2.6 ليتر، وعلب سرعة أوتوماتيكية بعشر سرعات، كما ستحصل على نظام يساعد على التحكم بحركة كل عجلة على حدة أثناء السير على الرمال أو الثلوج أو الطرقات الوعرة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية تقترب من المستويات القياسية
دولى
بنزيما يسجل الهدف رقم 1000 لـ«ريال مدريد» في دوري الأبطال
رياضة عالمية
بنزيما يسجل الهدف رقم 1000 لـ«ريال مدريد» في دوري الأبطال
رياضة عالمية
بعد الانهيار الكبير لـ«الليرة» اللبنانية.. أكوام من العملة المحلية ليس لها قيمة ...
اقتصاد
«الأهلي بنغازي» يصدر بيانا حول تأجيل الدوري الممتاز
رياضة محلية
تونس تكتشف نفقا قرب مقر إقامة السفير الفرنسي
عربى
«الصحة العالمية» تمنح موافقة طارئة للقاح الهندي «بهارات بايوتيك» المضاد ...
دولى
محمد صوان: لن نقيم الدولة إلا بالتنازلات و«العفو العام»
ليبيا
باشاغا: يجب إجراء الانتخابات في موعدها لأن ليبيا في خطر
ليبيا
دعوات لتطوير لقاح ضد بكتيريا تقتل 150 ألف طفل سنويا
دولى
تقرير: 4% من سكان الدول الفقيرة تلقوا لقاح «كورونا» مقابل ثلاثة أرباع الدول ...
دولى
رسميًا.. بايرن ميونخ ويوفنتوس يتأهلان إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا
رياضة عالمية
لماذا دعت الصين شعبها إلى تخزين السلع الرئيسية تحسبا للطوارئ؟
اقتصاد
مسؤول دولي: متفائل بالوضع في أفغانستان أكثر من مستقبل ليبيا
ليبيا
مصادر: الدبيبة يكلف أبو جناح مهام رئيس الحكومة استعدادا للترشح إلى الرئاسة
ليبيا
وفاة المطرب السوري صباح فخري (استمع إلى أشهر ما غنى)
ثقافة وفن
كاركاتير حليم - انتخابات رئاسية في ليبيا
كاريكاتير
أسباب اختلاط الزيت مع ماء مبرد السيارة
سيارات
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

قبل شراء المستعملة.. طرق كشف التلاعب في عداد المسافة بالسيارة