«كروس أوفر» جديدة من تويوتا.. كم سعرها؟

شركة تويوتا تطرح سيارة كروس أوفر مميزة (الإنترنت)

طرحت تويوتا سيارتها الجديدة Raize بهيكل كروس أوفر يشبه بحجمه أحجام سيارات Creta الشهيرة من هيونداي، ومبني على منصات معدلة عن منصات DNGA.

وحصلت هذه المركبة على قمرة تتسع لخمسة ركاب، وعلى مقود مجهز بأزرار للتحكم بأنظمة الصوت والرد على المكالمات الهاتفية، كما جهزت واجهة القيادة فيها بشاشة لمسية للتحكم بمعظم تقنيات وخصائص المركبة، حسب «روسيا اليوم».

وزودتها تويوتا بتقنية e-Smart التي تتحكم بأنظمة المكابح تلقائيًا في الحالات الطارئة، كما جهزتها بحساسات للضوء والمطر، وكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، ونظام لمنع الانزلاق على المنحدرات والمنعطفات، ونظام لتثبيت السرعة على طرق السفر.

وستطرح هذه السيارة بعدة أنواع من المحركات، منها محركات بنزين اقتصادية تستهلك نحو 3.6 ليتر من الوقود لكل 100 كلم تقطعها المركبة، إضافة إلى محركات هجينة صديقة للبيئة، أما أسعارها فستتراوح ما بين 18500 و18900 دولار.