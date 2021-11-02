مهارات تكشف لك كفاءة محرك السيارة المستعملة

محرك السيارة (الإنترنت)

قد يتعرض مشتري السيارة المستعملة للخداع، وهو ما يستدعي الاستعانة بخبير للكشف على السيارة أولًا، لكن ماذا إذا لم يكن لديك فرصة للاستعانة بمن يقوم بهذه المهمة؟

تعرف على أربع مهارات تساعد الراغبين في شراء سيارة مستعملة في الكشف عن مدى كفاءة المحرك قبل إتمام صفقة الشراء، وفق «سعودي أوتو».

أولاً، الاتكال على حاسة اللمس تساعد في كشف وجود أي تسرب للزيوت، سواء أعلى أو أسفل المحرك، خصوصًا أن وجود تسرب للزيوت دلالة على تقادم المحرك وتهالكه، ما يجعل صفقة الشراء غير مجدية.

ثانيًا، الإنصات الجيد لصوت المحرك عند بدء التشغيل، إذ إن صدور أصوات غريبة مثل «الطقطقة»، يدل على وجود مشكلات في آلية عمل الصمامات الخاصة بالمحرك.

ثالثًا، ملاحظة وجود اهتزازات في عمود ناقل الحركة، وصدور أصوات أعلى من المعدل الطبيعي للمحرك، دلالة على وجود مشكلات في أجزاء عدة من المحرك، قد تتطلب كلفًا مالية باهظة لإصلاحها.