أسباب اختلاط الزيت مع ماء مبرد السيارة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 نوفمبر 2021, 01:09 مساء
انتبه لاختلاط زيت المحرك مع ماء مبرد السيارة (الإنترنت)

يؤشر اختلاط زيت محرك سيارتك بماء المبادل الحراري (مبرد السيارة) إلى وجود تسريب داخلي.

ولو حدث هذا فالأمر قد يؤدي إلى إتلاف المحرك بسهولة كبيرة، وهنا نستعرض أسباب اختلاط الزيت مع ماء مبرد السيارة، حسب «سعودي أوتو».

كسر في حشية الرأس: وهي أهم أسباب خلط الزيت مع ماء مبرد السيارة، بحيث تعمل حشية الرأس على إغلاق أسطوانات المحرك بإحكام للحصول على أقصى قدر من الضغط، كما تعمل أيضًا على منع تسرب زيت المحرك أو سائل التبريد إلى الأسطوانات، وتقع حشية الرأس بين كتلة المحرك ورأس الأسطوانة، فإذا تعرضت لأي ضرر فمن الممكن أن تؤدي إلى خلط الزيت مع ماء مبرد السيارة.

وجود تصدع في رأس الأسطوانة: وهو أحد أسباب خلط الزيت مع ماء مبرد السيارة الذي يحدث بسبب ارتفاع درجات الحرارة أو نتيجة لحوادث السير، ويؤدي هذا التصدع إلى خطأ في توجيه ماء مبرد السيارة مما قد يؤدي إلى خلطه مع الزيت على المدى الطويل.

تلف في كتلة المحرك: إذ أن كتلة المحرك هي الهيكل الذي يضم الأسطوانات وغرف الاحتراق في المحرك وأغلب الأجزاء المتحركة التي تستخدم الزيت، فقد يؤدي أي تلف في كتلة المحرك إلى خلط السوائل مع بعضها البعض.

الارتفاع الكبير في درجة حرارة المحرك: يعد ارتفاع درجة حرارة المحركات من أسباب خلط الزيت مع ماء مبرد السيارة، إذ أنه قد يتسبب في تلف حشية الرأس وبالتالي من الممكن أن يؤدي إلى خلط السوائل، وخصوصًا في محركات الديزل.

مرور السيارة بمياه مرتفعة: فعند دخول المركبة إلى مياه مرتفعة قادرة على غمر المحرك بالكامل من الممكن أن يدخل هذا الماء إلى المحرك من خلال أي جزء مفتوح في المحرك أو من خلال عادم السيارة.

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