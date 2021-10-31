تعديلات جديدة لـ«جيب رانجلر»

إضافات جديدة زودت بها شركة جيب سيارتها جيب رانجلر الجديدة

إضافات جديدة قامت بها شركة جيب على سيارتها «جيب رانجلر» الجديدة، دون التوضيح عما إذا كانت الشركة تنوي طرح تلك النسخة للإنتاج وتوجيهها للتصنيع أم لا.

لكن قررت شركة جيب عمل العديد من الإضافات على تلك السيارة، فإضافة إلى السقف المتدرج، والنوافذ الإضافية، مع عمل لمسات داخلية فاخرة، وهو عمل صف ثالث إضافي من المقاعد، لتصبح تلك السيارة أطول بقدم من سيارة رانجلر القياسي والمزودة بأربعة أبواب، والسقف سيكون أعلى بخمس بوصة وذلك وفقًا لموقع «القيادي».

يحتوي الشكل النهائي أيضًا على ملحقات جيب أخرى بما في ذلك الصدمات المطورة والمفروشات الجلدية الأنيقة، كما تأخذ جيب من خلال هذا التعديل الذي أضافته على سيارتها أوفر لوك صفحة من كتاب لاند روفر ديفندر من خلال إنشاء نسخة خاصة ممتدة من رانجلر مع صف إضافي من المقاعد وخط سقف متدرج، يُطلق على هذا المفهوم اسم رانجلر أوفر لوك، ومن المقرر أن تتجه جيب بتلك السيارة إلى معرض سيما لما بعد البيع في لاس فيغاس لعرضها الأسبوع المقبل.

يعتمد شكل سيارة جيب أوفر لوك رانجلر الصحراء على وجود أربعة أبواب أيضًا، ويتميز هيكل السيارة بجسم أكثر طولاً بمقدار قدم، وسقف مرتفع في الخلف أطول بخمس بوصات من المعتاد.

تلك الإضافات التي قامت بها جيب على سيارتها أوفر لوك توفر مساحة كافية لوجود صف ثالث من المقاعد، يشتمل امتداد السقف أيضًا على نوافذ إضافية لرؤية العالم الخارجي من الصفين الثاني والثالث، بينما يظل السقف قابلاً للإزالة، مع وجود فتحة سقف قابلة للطي فوق المقاعد الأمامية.

تتميز المقصورة الداخلية بتنجيدها بجلد كاتزكين الأسود مع لمسات برونزية، في حين أن شعارات جيب المطرزة، ولوحة القيادة المكسوة بالجلد، وفئة الجلد المدبوغ ترفع من الأجواء وتضفي الفخامة على السيارة.

كما تم الانتهاء من الجزء الخارجي من Overlook في Sahara Bronze وله مجموعة رفع بقياس 2 بوصة مع صدمات الثعلب، مع وجود عجلات خاصة مقاس 20 بوصة ملفوفة في إطارات BF جودريتش تأتي بمقاس 37 بوصة لمواجهة جميع التضاريس، كما أن هناك مصابيح إضافية للطرق الوعرة مثبتة في مقدمة السيارة.

على الرغم من أنه من غير المتوقع رؤية شركة جيب تضع هذه السيارة لمرة واحدة في الإنتاج في أي وقت قريب، لكن من المعتقد أنه سيكون هناك سوق لسيارة رانجلر ثلاثية الصفوف إذا قررت الشركة بناء واحدة، لذلك الوقت وحده هو الذي سيحدد ما إذا كانت هذه مجرد فكرة ممتعة أو شيء قد يؤتي ثماره في المستقبل القريب.