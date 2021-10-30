شاشات عرض وشوايات في شاحنات «فورد» الجديدة

تعرف على جديد مميزات شاحنات فورد قبل طرحها في معرض سيما 2021

سواء كنت تريد شاحنة تخييم في المناطق الوعرة أو فقط ترغب في مغامرة في البرية مع شاحنة قوية شديدة التحمل، فهناك شاحنة من أجلك من شاحنات فورد التي تشارك بها في معرض سيما 2021 والذي يبدأ في 2 نوفمبر، تشارك شركة فورد بأحدث الشاحنات الخاصة بالتخييم والمتوفر فيها العديد من المزايا.

يُمكن تقسيم الشاحنة المشاركة في المعرض إلى عدة فئات، بعد التحقق من سيارات بيك آب F-Series هذه.

إليك تلك الفئات الأربعة ومواصفاتها:

تبدأ شاحنة Hellwig بـ 2021 F-150 XLT سوبر كرو 2021، مع 3.5 لتر هجين V6 وحزمة FX4، ثم تضيف الشركة للسيارة ما يُمكنها من القيادة على الطرق الوعرة بسلاسة، مع قضبان تأرجح جديدة ونوابض فولاذية مساعدة، أصبح العادم الآن عادمًا مخصصًا على شكل قطة Borla مع أطراف من الكروم الأسود، تسير الشاحنة على عجلات قياس 17 بوصة مع إطارات قياس 35 بوصة.



لقضاء ليلة تخييم، تقوم هيلويج بتثبيت غطاء سرير بمظلة بزاوية 270 درجة، المساحة الخلفية هناك كبيرة بما يكفي لثلاجة، مع وجود دش بسعة 10 «جالون»، يمكن للأضواء الكاشفة والأضواء الكاشفة أن تحافظ على المتعة عندما يحل الظلام.



إن شاحنة BTR F-150 Tremor من فورد جاهزة أيضًا لمغامرة تخييم، لديها رف سقف ياكيما وخيمة على السطح، بالإضافة إلى ذلك، هناك وسائل راحة مثل دش ومطبخ قابل للطي مع خزان مياه، يتم تثبيت رف الدراجة على عقبة التوصيل حتى يتمكن المخيمون من الاستمتاع بالطبيعة أثناء ركوب الدراجات، عندما يحل الظلام، يوجد جهاز عرض في الخلف لمشاهدة فيلم في البرية.

قامت Hypertech أيضًا ببناء F-150 وهي رائعة للتخييم، تضيف الشركة نظام سكة منزلق مخصص يحتوي على شواية كهربائية وثلاجة، ومجمد وحوض وآلة ثلج وغسالة، مجفف وغير ذلك من الأجهزة التي يحتاج إليها الأشخاص، وتحصل كل هذه المعدات على الطاقة من 7.2 كيلووات المتوفرة من نظام برو باور أون بورد مع المحرك الهجين.



تشتمل شاحنة Hypertech على أجزاء فورد برفورمانس مثل ضاغط الهواء وإضاءة الطرق الوعرة وعادم القط الخلفي ومصدات الطرق الوعرة ومجموعة الإطارات.



أخيرًا تعمل MAD Industries على سيارة فورد F-450 سوبر ديوتي بلاتينيوم 2022مع محرك توربوديزل V8 سعة 6.7 لتر، تتخيل الشركة أن هذا هي الشاحنة المثالية لنقل معداتك أينما تريد، تشمل التحسينات الميكانيكية نظام تعليق كويلوفر، وسائد هوائية، وقضبان تمايل مطورة، وعادم خلفي محوري مخصص مقاس 4 بوصات مع أطراف كروم سوداء.

هذا المحتوى من تيربو العرب

شاحنات جديدة للتخييم من فورد.

شاحنات جديدة للتخييم من فورد.