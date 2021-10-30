عيب صناعة يجبر «تسلا» على سحب سيارتها

شركة تسلا تستدعي سيارات من 2019 الي 2021 بسبب عيوب صناعة

تواجه تسلا أزمات تتعلق بجودة منتجاتها من السيارات؛ إذ سحبت الشركة 2822 سيارة، بما في ذلك سيارات موديل 3s إنتاج العام 2019-2021 وموديل Y للعام 2020-2021، وذلك بسبب منطقة التعليق الأمامي.

وتتمثل المشكلة في زوج من المثبتات التي تحمل الرابط الجانبي للهيكل الفرعي الأمامي للسيارة، يقال إن سبب المشكلة هو أن السحابات لم تربط بالمواصفات المناسبة في المصنع، وبالتالي قد تتلاشى بمرور الوقت.

وهذه ليست المرة الأولى التي تستدعي فيها تسلا سياراتها، ففي أواخر العام الماضي، تم إصدار نشرات الإصلاح بخصوص البراغي المفكوكة أو المفقودة على مفصل التوجيه في الطراز Y، كذلك حدوث مشاكل أخرى غريبة مثلما حدث مع سيارة تسلا من الطراز Y الذي سقط سقفه ببساطة على الطريق السريع، وفقًا لموقع «تيربو العرب».

وفقًا لوثائق الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة - NHTSA، فإن المثبتات السائبة تعني أن محاذاة العجلات يمكن أن تتحول وتتسبب في عدم الاستقرار للسيارة، مما قد يؤثر سلبًا على القدرة على التحكم السائق فيها ويزيد من خطر حدوث تصادم، كما يُلاحظ أيضًا أن المثبتات السائبة وبالتالي رابط التعليق قد تسبب ضوضاء تجعل المشكلة واضحة للسائق.

الإصلاح بسيط إلى حد ما، حيث يتطلب ببساطة أن يتم ربط السحابات بالمواصفات الصحيحة إذا تم العثور عليها غير مفككة، أو استبدالها إذا تبين أنها مفقودة تمامًا، يجب أيضًا تصحيح أي ضرر آخر تسببه المشكلة كجزء من عملية الاسترجاع.

يشير تقرير الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة NHTSA، إلى أن المشكلة ربما تكون قد نشأت بسبب قيام المشغلين بمحاولات متكررة لعزم قفل للتخصيص باستخدام أداة الطاقة المعتادة، وفك أحدها عن طريق الخطأ في هذه العملية.



ولمنع تكرار المشكلة، نفذت تسلا أداة متعددة المغزل تشد كلا من مثبتات الوصلة الجانبية في وقت واحد، الأداة الجديدة تم تعطيل وظيفة التخفيف الخاصة بها افتراضيًا، بالإضافة إلى ذلك، ستغلق الأداة نفسها إذا تم إجراء ثلاث محاولات فاشلة لتشديد أداة التثبيت، ثم يلزم موافقة مدير الإنتاج لإلغاء قفل الأداة.



تحدث عمليات الاستدعاء بين الحين والآخر، فهي جزء لا يتجزأ من أعمال تصنيع السيارات، ومع ذلك، هناك دائمًا القليل من التدقيق الإضافي على سيارات تسلا، خاصة مع ظهور العديد من المشكلات في سياراتها التي تستدعي سحبها وإجراء التعديلات والإصلاح لها.